Нещодавно кілька країн попередили, що в Москві можливі теракти. США, Велика Британія та Німеччина говорили про це на початку березня.

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"Що стосується розслідування цього злочину та результатів оперативно-розшукових дій, то в цей час можна сказати таке. Усі четверо безпосередніх виконавців теракту, всі ті, хто стріляв, убивав людей, знайдено та затримано. Вони намагалися втекти та рухалися у бік України, де, за попередніми даними, для них з українського боку було підготовлено вікно для переходу державного кордону. Усього затримано 11 осіб. Федеральна служба безпеки Росії, інші правоохоронні органи працюють над виявленням, розкриттям усієї пособницької бази терористів: тих, хто забезпечував їх транспортом, намічав шляхи відходу від місця злочину, готував схованки, схованки зі зброєю та боєприпасами".