У Росії сталися пожежа та стрілянина під час концерту відомої групи "Пікнік". Люди були заблоковані у будівлі, охопленій вогнем, але пожежники не починали гасіння, бо чекали на спецназ.
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У Кремлі вже прокоментували стрілянину
Речник Путіна Дмітрій Пєсков уже відреагував на теракт, який невідомі вчинили у "Крокус Сіті Холл", що у Підмосков'ї. За його словами, російському диктатору розповіли про стрілянину та пожежу ще у перші хвилини після інциденту.
Президент постійно отримує інформацію про те, що відбувається і про заходи, що вживаються по лінії всіх відповідних служб, дав усі необхідні вказівки,
– заявив кремлівський улюбленець.
Зауважимо, що станом на зараз російські правоохоронці не затримали жодного зловмисника.
Водночас політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко переконаний, що ліквідовувати терористів невигідно Кремлю. Їх можуть залишити, аби ті розповідали, що працювали за наведенням зовнішніх сил, інших країн тощо.
Що наразі відомо про теракт
- Російські телеграм-канали 22 березня почали повідомляти про стрілянину під Москвою. Це сталося в "Крокус Сіті Холі", який розташований у селищі Красногорськ неподалік російської столиці.
- У будівлі відбувався концерт гурту "Пікнік", тож людей зібралося багато. Російські державні ЗМІ вказали, що перед концертом до зали увірвалися щонайменше п'ятеро людей у камуфляжній формі та масках. Вони розстріляли кількох людей.
- Після пострілів розпочалася пожежа, внаслідок якої став руйнуватися дах. Близько ста людей були заблоковані в будівлі, охопленій вогнем, але пожежники чекали на спецпризначенців.
- Представники влади виїхали на місце, зокрема губернатор Московської області та прокурор області. Також створили оперативний штаб. Патріарх РПЦ Кирило молиться за москвичів. У Москві скасували всі масові заходи, а залізничники посилили безпеку в потягах і на вокзалах.
- Білий дім назвав подію жахливою, там кажуть, що не мали інформації про підготовку теракту в Москві. Ознак того, що до цього можуть бути причетні українці, нема. В ООН засмучені інформацією про події у російській столиці.