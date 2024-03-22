Водночас російські телеграм-канали пишуть, що терористи досі залишаються на свободі. Чим це вигідно для Кремля 24 Каналу пояснив політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

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Чому терористів не затримали

Цікаво, що російські правоохоронці не затримали жодного зловмисника.

Чаленко переконаний, що ліквідовувати терористів невигідно Кремлю. Їх можуть залишити, аби ті розповідали, що працювали за наведенням зовнішніх сил, інших країн тощо.

Зараз абсолютно зрозуміла рамка цієї спецоперації з боку російських спецслужб. Очевидно, їх зараз не затримують, аби було ще більше жертв,

– підкреслив політолог.

Наразі відомо, що після терористичного акту є близько 40 поранених росіян. Так Володимиру Путіну необхідна вражаюча кількість постраждалих, аби світ почав співчувати.

Чаленко вважає, що люди, які вчинили теракт є підконтрольними Кремлю, інакше їх просто б не допустили до масових заходів і великих концертних залів. "Крокус Сіті Хол", де все відбувалося, є завжди дуже захищеним, ретельно охороняється.

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