В то же время российские телеграмм-каналы пишут, что террористы до сих пор остаются на свободе. Чем это выгодно для Кремля 24 Каналу объяснил политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

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Почему террористов не задержали

Интересно, что российские правоохранители не задержали ни одного злоумышленника.

Чаленко убежден, что ликвидировать террористов невыгодно Кремлю. Их могут оставить, чтобы те рассказывали, что работали по наводке внешних сил, других стран и тому подобное.

Сейчас абсолютно понятна рамка этой спецоперации со стороны российских спецслужб. Очевидно, их сейчас не задерживают, чтобы было еще больше жертв,

– подчеркнул политолог.

Известно, что после террористического акта есть около 40 раненых россиян. Так Владимиру Путину необходимо впечатляющее количество пострадавших, чтобы мир начал сочувствовать.

Чаленко считает, что люди, совершившие теракт являются подконтрольными Кремлю, иначе их просто бы не допустили к массовым мероприятиям и большим концертным залам. "Крокус Сити Холл", где все происходило, всегда очень защищенным, тщательно охраняется.

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