В России произошли пожар и стрельба во время концерта известной группы "Пикник". Люди были заблокированы в здании, охваченном огнем, но пожарные не начинали тушение, потому что ждали спецназ.

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В Кремле уже прокомментировали стрельбу

Представитель Путина Дмитрий Песков уже отреагировал на теракт, который неизвестные совершили в "Крокус Сити Холле", что в Подмосковье. По его словам, российскому диктатору рассказали о стрельбе и пожаре еще в первые минуты после инцидента.

Президент постоянно получает информацию о том, что происходит и о мерах, принимаемых по линии всех соответствующих служб, дал все необходимые указания,

– заявил кремлевский любимец.

Заметим, что по состоянию на сейчас российские правоохранители не задержали ни одного злоумышленника.



В то же время политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко убежден, что ликвидировать террористов невыгодно Кремлю. Их могут оставить, чтобы те рассказывали, что работали по наводке внешних сил, других стран и тому подобное.

Что сейчас известно о теракте