В России произошли пожар и стрельба во время концерта известной группы "Пикник". Люди были заблокированы в здании, охваченном огнем, но пожарные не начинали тушение, потому что ждали спецназ.
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В Кремле уже прокомментировали стрельбу
Представитель Путина Дмитрий Песков уже отреагировал на теракт, который неизвестные совершили в "Крокус Сити Холле", что в Подмосковье. По его словам, российскому диктатору рассказали о стрельбе и пожаре еще в первые минуты после инцидента.
Президент постоянно получает информацию о том, что происходит и о мерах, принимаемых по линии всех соответствующих служб, дал все необходимые указания,
– заявил кремлевский любимец.
Заметим, что по состоянию на сейчас российские правоохранители не задержали ни одного злоумышленника.
В то же время политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко убежден, что ликвидировать террористов невыгодно Кремлю. Их могут оставить, чтобы те рассказывали, что работали по наводке внешних сил, других стран и тому подобное.
Что сейчас известно о теракте
- Российские телеграм-каналы 22 марта начали сообщать о стрельбе под Москвой. Это произошло в "Крокус Сити Холле", который расположен в поселке Красногорск недалеко от российской столицы.
- В здании проходил концерт группы "Пикник", поэтому людей собралось много. Российские государственные СМИ указали, что перед концертом в зал ворвались по меньшей мере пять человек в камуфляжной форме и масках. Они расстреляли нескольких человек.
- После выстрелов начался пожар, в результате которого стала разрушаться крыша. Около ста человек были заблокированы в здании, охваченном огнем, но пожарные ждали спецназовцев.
- Представители власти выехали на место, в частности губернатор Московской области и прокурор области. Также создали оперативный штаб. Патриарх РПЦ Кирилл молится за москвичей. В Москве отменили все массовые мероприятия, а железнодорожники усилили безопасность в поездах и на вокзалах.
- Белый дом назвал произошедшее ужасным, там говорят, что не имели информации о подготовке теракта в Москве. Признаков того, что к этому могут быть причастны украинцы, нет. В ООН расстроены информацией о событиях в российской столице.