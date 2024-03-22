Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что у них был с собой, вероятнее всего, хороший боекомплект. Он предполагает, что они будут расстреливать всех на своем пути. Отметим, что стрельба произошла вечером 22 марта.

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"Боевики, которые устроили этот теракт, хорошо подготовлены. Там есть явно много рожков. Поэтому они будут расстреливать всех тех, кто им будет попадаться на пути", – считает Жирнов.

Экс-сотрудник КГБ отметил, что пока непонятно "обрамление" этого теракта. Он добавил, что накануне "выборов" президента России, в частности, США и Великобритания рекомендовали своим гражданам покинуть Москву. Мол, там готовятся теракты.

Тогда в целом мы думали, что это просто нагнетают обстановку перед "выборами" Путина, пытаясь, возможно, людей испугать, чтобы они не выходили на акцию 17 марта – "В полдень против Путина",

– отметил Сергей Жирнов.

Впрочем, теракт таки состоялся в Подмосковье меньше, чем через неделю после псевдовыборов президента России.

К теракту готовились

Бывший сотрудник Службы внешней разведки России убежден, что к теракту готовились заранее. Он отметил, что пожар на крыше ТЦ вспыхнул довольно быстро. По его словам, сообщали о том, что площадь возгорания была более 3000 квадратных метров. Чтобы решить ситуацию силовым путем, туда подтягивают российских силовиков.

"Пока ситуация не будет решена с заложниками и с террористами, ни о каком тушении пожара речи идти не может. Хотя уже появилась информация о том, что туда подтягиваются вертолеты для тушения сверху этой крыши", – сказал Жирнов.

В то же время другие источники, по его словам, сообщали о том, что крыша ТЦ начинает обваливаться.

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