Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что у них был с собой, вероятнее всего, хороший боекомплект. Он предполагает, что они будут расстреливать всех на своем пути. Отметим, что стрельба произошла вечером 22 марта.
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"Боевики, которые устроили этот теракт, хорошо подготовлены. Там есть явно много рожков. Поэтому они будут расстреливать всех тех, кто им будет попадаться на пути", – считает Жирнов.
Экс-сотрудник КГБ отметил, что пока непонятно "обрамление" этого теракта. Он добавил, что накануне "выборов" президента России, в частности, США и Великобритания рекомендовали своим гражданам покинуть Москву. Мол, там готовятся теракты.
Тогда в целом мы думали, что это просто нагнетают обстановку перед "выборами" Путина, пытаясь, возможно, людей испугать, чтобы они не выходили на акцию 17 марта – "В полдень против Путина",
– отметил Сергей Жирнов.
Впрочем, теракт таки состоялся в Подмосковье меньше, чем через неделю после псевдовыборов президента России.
К теракту готовились
Бывший сотрудник Службы внешней разведки России убежден, что к теракту готовились заранее. Он отметил, что пожар на крыше ТЦ вспыхнул довольно быстро. По его словам, сообщали о том, что площадь возгорания была более 3000 квадратных метров. Чтобы решить ситуацию силовым путем, туда подтягивают российских силовиков.
"Пока ситуация не будет решена с заложниками и с террористами, ни о каком тушении пожара речи идти не может. Хотя уже появилась информация о том, что туда подтягиваются вертолеты для тушения сверху этой крыши", – сказал Жирнов.
В то же время другие источники, по его словам, сообщали о том, что крыша ТЦ начинает обваливаться.
Теракт в Подмосковье: что известно
- Стрельба в ТЦ "Крокус Сити Холл" произошла перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, в результате теракта погибли около 40 человек. Еще около сотни ранены.
- В ГУР МО заявили, что Украина не имеет никакого отношения к теракту в Подмосковье. Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк отметил, что в этом виновата Россия.
- В то же время в Белом доме заявили, что не видят того, что к теракту причастно украинское государство.
- Пресс-секретарь Владимира Путина отреагировал на инцидент. Дмитрий Песков заявил, что диктатору якобы сообщили о теракте и пожаре в первые минуты после этого.