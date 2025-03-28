Вполне вероятно, что США вскоре осознают: в нынешнем формате с Россией сотрудничать невозможно. Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала высказал предположение, когда это может произойти.

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Когда Трамп поймет, что Путин над ним насмехается

Как заявил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко, Путин фактически унижает Трампа, делая это сознательно. Он наносит удар по украинской энергетике, выдвигает новые нелепые условия, а российские пропагандисты открыто смеются с его команды, называя США врагом и балаболами.

По мнению Игоря Рейтеровича, Путин своими последними заявлениями и определенными действиями фактически вышел из переговорного процесса. Хотя формально переговоры могут продолжаться и, вероятно, будут еще встречи делегаций, диктатор не демонстрирует никакого желания реально заниматься этими вопросами.

Поэтому администрации Трампа сейчас нужно принимать важные решения: продолжать ли играть в эти игры, имитировать переговоры и пробовать установить перемирие на таких условиях, как это происходит сейчас. Ведь трудно говорить о прекращении огня, когда нет инструментов для мониторинга и верификации.

Трамп может за несколько недель понять, что с Путиным в таком формате сотрудничать невозможно и, вероятно, примет другие решения. Однако есть разные сценарии, и не все они могут быть выгодны для Украины. Трамп может усилить давление на Украину, как это было раньше. С другой стороны, он может сказать: "Разбирайтесь сами", и передать инициативу Европе, а США просто будут наблюдать.

Есть также вероятность, что США могут начать больше поддерживать Украину, предоставляя дополнительную помощь. Это было бы идеальным вариантом, но реально ли это осуществить на практике – посмотрим,

– отметил Игорь Рейтерович.

Многое зависит от того, как команда Трампа донесет до него информацию о том, что Россия пытается манипулировать и использовать ситуацию в свою пользу, а не в пользу США или мира в целом, что, безусловно, является главной целью Трампа.

Заметим, по словам российского террориста Дмитрия Пескова, Россия оставляет за собой право не выполнять договоренность о запрете обстрелов энергетических объектов. Он утверждает, что причиной этого является якобы постоянное нарушение договоренностей Украины и обстрелы России с использованием БПЛА.