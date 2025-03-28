Руководитель ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал заявления Путина, что он делает все, чтобы затянуть и сорвать движение к миру. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

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Нужно сузить его поле для маневров

Владимир Путин не заинтересован в завершении войны и именно поэтому постоянно выдвигает какие-то безумные идеи и требования.

Сузить его поле для маневров возможно через жесткие экономические ограничения для России и усиление Украины. Надеюсь, что это станет понятно, если до Пасхи Россия не прекратит огонь,

– подчеркнул Коваленко.

Украина и Россия при посредничестве США договорились о временном прекращении огня и взаимном запрете бить по энергетической инфраструктуре, однако Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, недавно она массированно атаковала Харьков.

Бывший представитель ВСУ Юрий Игнат отметил, что Россия намеренно атакует украинские города для уничтожения инфраструктуры и терроризирования мирного населения.