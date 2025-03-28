Керівник ЦПД Андрій Коваленко прокоментував заяви Путіна, що він робить все, аби затягнути і зірвати рух до миру. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис.

Дивіться також Угода про морське перемир'я не стосується військових кораблів Росії, – МЗС

Потрібно звузити його поле для маневрів

Владімір Путін не зацікавлений в завершенні війни і саме тому постійно висуває якісь божевільні ідеї та вимоги.

Звузити його поле для маневрів можливо через жорсткі економічні обмеження для Росії та посилення України. Сподіваюсь, що це стане зрозуміло, якщо до Великодня Росія не припинить вогонь,

– наголосив Коваленко.

Україна та Росія за посередництва США домовились про тимчасове припинення вогню та взаємну заборону бити по енергетичній інфраструктурі, проте Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, нещодавно вона масовано атакувала Харків.

Колишній речник ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Росія навмисно атакує українські міста для знищення інфраструктури та тероризування мирного населення.