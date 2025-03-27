Поспешное соглашение будет означать отказ США от Украины и уступку для России. Так считают в издании The Economist, анализируя ежегодную оценку угроз американских разведывательных служб, передает 24 Канал.

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Как Путин тянет время

По данным разведки, у Владимира Путина есть веские причины тянуть время – он полагается на положительные тенденции на поле боя. Напомним, о подобной "тактике выигрыша времени" российского президента уже говорил сам Трамп.

Затягиванием переговоров Россия пытается убедить американского лидера игнорировать украинские и европейские беспокойства ради собственной выгоды. В то же время Украина стремится доказать, что Москва ведет переговоры недобросовестно, а Зеленский опасается "плохой сделки".

The Economist приводит пример – 11 марта США и Украина предложили немедленное и безусловное 30-дневное прекращение огня, однако 18 марта Россия сузила это до отказа от воздушных атак на энергетическую инфраструктуру и судоходство в Черном море.

Когда 25 марта США объявили соглашение по "обеспечению безопасного судоходства", его сразу же поставили под сомнение. Москва настаивала на подключении своего государственного банка к системе быстрых платежей, на что в ЕС заявили – этого не произойдет, пока Россия не выйдет из Украины (поскольку SWIFT базируется в Бельгии).

Украине – кнут, а России – пряники

Украинские и европейские чиновники обеспокоены тем, что Америка приближается к ослаблению санкций против России без реальных уступок.

Белый дом обещает помочь восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений и снизить расходы на морское страхование.

Кнуты применяют преимущественно к Украине, которая на время была отрезана от потока американского оружия и разведданных. России же предлагают в основном пряники: американцы говорят о признании российской аннексии территорий, а также об отказе Украине в членстве в НАТО и гарантиях безопасности. Чиновники разрабатывают варианты снятия санкций,

– пишут в The Economist.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявил, что снятие санкций с России зависит от соблюдения ею международного права, в частности после возвращения к признанным границам.