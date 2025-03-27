Поспішна угода означатиме відмову США від України й поступку для Росії. Так вважають у виданні The Economist, аналізуючи щорічну оцінку загроз американських розвідувальних служб, передає 24 Канал.

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Як Путін тягне час

За даними розвідки, у Владіміра Путіна є вагомі причини тягнути час – він покладається на позитивні тенденції на полі бою. Нагадаємо, про подібну "тактику виграшу часу" російського президента вже говорив сам Трамп.

Затягуванням перемовин Росія намагається переконати американського лідера ігнорувати українські та європейські занепокоєння задля власної вигоди. Натомість Україна прагне довести, що Москва веде переговори недобросовісно, а Зеленський остерігається "поганої угоди".

The Economist наводить приклад – 11 березня США та Україна запропонували негайне й безумовне 30-денне припинення вогню, однак 18 березня Росія звузила цю пропозицію до відмови від повітряних атак на енергетичну інфраструктуру та судноплавство в Чорному морі.

Коли 25 березня США оголосили угоду щодо "забезпечення безпечного судноплавства", її одразу ж поставили під сумнів. Москва наполягала на підключенні свого державного банку до системи швидких платежів, на що у ЄС заявили – цього не станеться, доки Росія не вийде з України (оскільки SWIFT базується в Бельгії).

Україні – батіг, а Росії – пряники

Українські та європейські чиновники занепокоєні тим, що Америка наближається до послаблення санкцій проти Росії без реальних поступок.

Білий дім обіцяє допомогти відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції й добрив і знизити витрати на морське страхування.

Батоги застосовують переважно до України, яка на певний час була відрізана від потоку американської зброї та розвідданих. Росії ж пропонують здебільшого пряники: американці говорять про визнання російської анексії територій, а також про відмову Україні у членстві в НАТО й гарантіях безпеки. Чиновники розробляють варіанти зняття санкцій,

– пишуть у The Economist.

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон заявив, що зняття санкцій з Росії залежить від дотримання нею міжнародного права, зокрема після повернення до визнаних кордонів.