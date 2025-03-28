Цілком ймовірно, що США незабаром усвідомлять: у нинішньому форматі з Росією співпрацювати неможливо. Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу висловив припущення, коли це може статися.

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Коли Трамп зрозуміє, що Путін з нього насміхається

Як заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко, Путін фактично принижує Трампа, роблячи це свідомо. Він завдає удару по українській енергетиці, висуває нові безглузді умови, а російські пропагандисти відкрито сміються з його команди, називаючи США ворогом і балаболами.

На думку Ігоря Рейтеровича, Путін своїми останніми заявами та певними діями фактично вийшов з переговорного процесу. Хоча формально перемовини можуть продовжуватися і, ймовірно, будуть ще зустрічі делегацій, диктатор не демонструє жодного бажання реально займатися цими питаннями.

Тому адміністрації Трампа зараз потрібно ухвалювати важливі рішення: чи продовжувати грати в ці ігри, імітувати переговори та пробувати встановити перемир'я на таких умовах, як це відбувається зараз. Адже важко говорити про припинення вогню, коли немає інструментів для моніторингу та верифікації.

Трамп може за кілька тижнів зрозуміти, що з Путіним у такому форматі співпрацювати неможливо і, ймовірно, ухвалить інші рішення. Однак є різні сценарії, і не всі вони можуть бути вигідні для України. Трамп може посилити тиск на Україну, як це було раніше. З іншого боку, він може сказати: "Розбирайтесь самі", і передати ініціативу Європі, а США просто спостерігатимуть.

Є також ймовірність, що США можуть почати більше підтримувати Україну, надаючи додаткову допомогу. Це було б ідеальним варіантом, але чи реально це здійснити на практиці – подивимося,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Багато що залежить від того, як команда Трампа донесе до нього інформацію про те, що Росія намагається маніпулювати й використовувати ситуацію на свою користь, а не на користь США чи миру в цілому, що, безумовно, є головною метою Трампа.

Зауважимо, зі слів російського терориста Дмітрія Пєскова, Росія залишає за собою право не виконувати домовленість про заборону обстрілів енергетичних об'єктів. Він стверджує, що причиною цього є нібито постійне порушення домовленостей Україною та обстріли Росії з використанням БпЛА.