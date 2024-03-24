Нагадаємо, що внаслідок стрілянини на місці теракту виникла масштабна пожежа. Відомо про велику кількість загиблих і постраждалих.

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Камала Гарріс прокоментувала теракт в Росії

Віцепрезидентка Камала Гарріс відкинула заяву очільника Кремля Владіміра Путіна про причетність України до смертоносної атаки в Москві в п'ятницю.

Про це політик заявила журналістам, коментуючи безпідставні звинувачення Путіна.

"Ні", – сказала віцепрезидентка на припущення, що це вчинила Україна.

Вона зазначила, що подія в "Крокусі" – велика трагедія, що забрала життя багатьох людей. "Ми всі повинні висловити наші співчуття сім'ям загиблих", – заявила політик.

Водночас Гарріс акцентувала, що проти України у Путіна немає жодних доказів, тоді як США мають підстави казати, що стрілянину в Підмосков'ї влаштувала ІДІЛ.

Ні, немає жодних доказів (проти України – 24 Канал), і насправді ми знаємо, що ІДІЛ-К, за всіма ознаками, несе відповідальність за те, що сталося,

– зазначила Камала Гарріс.

У Росії назвали імена підозрюваних у теракті у "Крокус Холі"

Російські пропагандисти заявили, що нібито встановили 4 осіб, які влаштували стрілянину у торговельному центрі "Крокус Сіті Хол". За попередніми даними, всі вони є громадянами Таджикистану. Так, там назвали такі імена підозрюваних у теракті в Підмосков'ї: