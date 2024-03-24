Про пожежу у "Крокус Сіті Холл" спершу повідомили у мережі. Уже незабаром інформацію про теракт підтвердили офіційні джерела.
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РосЗМІ оприлюднили кадри з гелікоптера
Перед концертом гурту "Пікнік", який мав відбутися увечері 22 березня, до залу увірвалися кілька людей у камуфляжній формі та масках. Орієнтовно о 19:30 вони розпочали стрілянину, вбивши щонайменше кількох людей.
Незабаром після цього у "Крокус Сіті Хол" почалася сильна пожежа. У мережі поширили кадри того, як палає покрівля "Крокуса". Пожежники не відразу змогли розпочинати гасіння, бо очікували спецназ. Попередньо, площа загоряння сягала 13 тисяч квадратних метрів.
Російські ЗМІ виклали відео з гелікоптера, на якому задокументували наслідки пожежі у "Крокус Сіті Холл". Масштаби пошкоджень приміщення ТЦ вражають.
У мережі оприлюднили кадри зруйнованого "Крокус Сіті Холл": дивіться відео
Спершу пожежникам тривалий час не вдавалося приборкати пожежу, яка спалахнула на даху, а саме – на другому та третьому поверхах. Однак станом на зараз загоряння ліквідовано повністю.
Масштабний теракт у Підмосков'ї: хронологія подій
- Журналісти встановили, що о 19:55 терористи прибули до "Крокус Сіті Холу", після чого відкрили вогонь по охоронцях і тим, хто перебував в холі. За три хвилини звуки пострілів долинули до глядачів концертного залу.
- О 20:01 терористи вже заходять до зали та починають стріляти по людях. Паралельно вони підпалюють крісла концертного залу. З початку нападу ті, хто залишився живим на шляху терористів, вибігають із будівлі.
- Вже о 20:13 білий "Рено" з чотирма терористами полишає парковку і від'їжджає у невідомому напрямку. Приблизно за 12 хвилин після цього у "Крокус Сіті Холі" починається масштабна пожежа.
- О 20:45 був створений оперативний штаб, до будівлі торгового центру направився губернатор Московської області. Лише о 21:07 на місце прибули ОМОН та СОБР. О 21:39 Спеціальний загін швидкого реагування зайшов до ТЦ.