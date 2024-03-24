Про пожежу у "Крокус Сіті Холл" спершу повідомили у мережі. Уже незабаром інформацію про теракт підтвердили офіційні джерела.

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РосЗМІ оприлюднили кадри з гелікоптера

Перед концертом гурту "Пікнік", який мав відбутися увечері 22 березня, до залу увірвалися кілька людей у камуфляжній формі та масках. Орієнтовно о 19:30 вони розпочали стрілянину, вбивши щонайменше кількох людей.

Незабаром після цього у "Крокус Сіті Хол" почалася сильна пожежа. У мережі поширили кадри того, як палає покрівля "Крокуса". Пожежники не відразу змогли розпочинати гасіння, бо очікували спецназ. Попередньо, площа загоряння сягала 13 тисяч квадратних метрів.

Російські ЗМІ виклали відео з гелікоптера, на якому задокументували наслідки пожежі у "Крокус Сіті Холл". Масштаби пошкоджень приміщення ТЦ вражають.

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Спершу пожежникам тривалий час не вдавалося приборкати пожежу, яка спалахнула на даху, а саме – на другому та третьому поверхах. Однак станом на зараз загоряння ліквідовано повністю.

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