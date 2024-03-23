Водночас журналісти також зазначають, що терористи були у будівлі всього близько 18 хвилин. Про пожежу почали повідомляти після того, як автомобіль з нападниками покинув територію "Крокус Сіті Холу".
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Хронологія подій
Журналісти встановили, що о 19:55, терористи прибули до "Крокус Сіті Холу", після чого відкрили вогонь по охоронцях і тим, хто перебував в холі. За три хвилини звуки пострілів долинули до глядачів концертного залу – вони намагаються евакуюватися.
О 20:01 терористи вже заходять до зали та починають стріляти по людях. Паралельно вони підпалюють крісла концертного залу. З початку нападу ті, хто залишився живим на шляху терористів, вибігають із будівлі через вхід, службові виходи, розбиваючи шибки і навіть через комунікації.
Вже о 20:13 білий "Рено" з чотирма терористами полишає парковку і від'їжджає у невідомому напрямку. Приблизно за 12 хвилин після цього у "Крокус Сіті Холі" починається масштабна пожежа. ЗМІ пишуть про евакуацію людей, а на місце мчать пожежники. Приблизно о 20:30 російські медіа повідомляють, що до ТРЦ прибули правоохоронці та лікарі.
О 20:45 був створений оперативний штаб, до будівлі торгового центру направився губернатор Московської області. Лише о 21:07, за повідомленнями журналістів, на місце прибули ОМОН та СОБР. Ще через пів години – о 21:39, Спеціальний загін швидкого реагування зайшов до "Крокусу".
Теракт у "Крокус Сіті Хол"
- Дивну невідповідність між початком стрілянини й прибуттям ОМОН та СОБР помітили й інші користувачі. Однак важливо те, що від відділку ОМОН до місця трагедії близько пів години спокійним кроком. Однак силова структура прибула до ТЦ лише через годину. Водночас головне управління регіональної безпеки Московської області розташоване фактично навпроти "Крокус Сіті Хол"
- Також з офіційних заяв не зовсім зрозуміло, де ж "зловили" ймовірних нападників. Так, спочатку ЗМІ писали, що їх зупинили за 16 кілометрів від Білорусі, а саме – у селищі Теплий Брянської області. Однак потім їх "перенесли" до села Хацунь Брянської області, ближче до України.
- У день трагедії громадяни ділилися історіями, що ж сталося у "Крокус Сіті Холі". Зокрема, російський фотограф, який був у ТРЦ під час нападу, розповів, що їм ніхто не допомагав евакуйовуватися. За його словами, якби вони побігли не в той бік, то згоріли б заживо.