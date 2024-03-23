В то же время журналисты также отмечают, что террористы были в здании всего около 18 минут. О пожаре начали сообщать после того, как автомобиль с нападавшими покинул территорию "Крокус Сити Холла".

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Хронология событий

Журналисты установили, что в 19:55, террористы прибыли в "Крокус Сити Холл", после чего открыли огонь по охранникам и тем, кто находился в холле. Через три минуты звуки выстрелов донеслись до зрителей концертного зала – они пытаются эвакуироваться.

В 20:01 террористы уже заходят в зал и начинают стрелять по людям. Параллельно они поджигают кресла концертного зала. С начала нападения те, кто остался живым на пути террористов, выбегают из здания через вход, служебные выходы, разбивая оконные стекла и даже через коммуникации.

Уже в 20:13 белый "Рено" с четырьмя террористами покидает парковку и отъезжает в неизвестном направлении. Примерно через 12 минут после этого в "Крокус Сити Холле" начинается масштабный пожар. СМИ пишут об эвакуации людей, а на место мчатся пожарные. Примерно в 20:30 российские медиа сообщают, что в ТРЦ прибыли правоохранители и врачи.

В 20:45 был создан оперативный штаб, в здание торгового центра направился губернатор Московской области. Лишь в 21:07, по сообщениям журналистов, на место прибыли ОМОН и СОБР. Еще через полчаса – в 21:39, Специальный отряд быстрого реагирования зашел в "Крокус".

Теракт в "Крокус Сити Холл"