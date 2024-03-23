В то же время журналисты также отмечают, что террористы были в здании всего около 18 минут. О пожаре начали сообщать после того, как автомобиль с нападавшими покинул территорию "Крокус Сити Холла".
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Хронология событий
Журналисты установили, что в 19:55, террористы прибыли в "Крокус Сити Холл", после чего открыли огонь по охранникам и тем, кто находился в холле. Через три минуты звуки выстрелов донеслись до зрителей концертного зала – они пытаются эвакуироваться.
В 20:01 террористы уже заходят в зал и начинают стрелять по людям. Параллельно они поджигают кресла концертного зала. С начала нападения те, кто остался живым на пути террористов, выбегают из здания через вход, служебные выходы, разбивая оконные стекла и даже через коммуникации.
Уже в 20:13 белый "Рено" с четырьмя террористами покидает парковку и отъезжает в неизвестном направлении. Примерно через 12 минут после этого в "Крокус Сити Холле" начинается масштабный пожар. СМИ пишут об эвакуации людей, а на место мчатся пожарные. Примерно в 20:30 российские медиа сообщают, что в ТРЦ прибыли правоохранители и врачи.
В 20:45 был создан оперативный штаб, в здание торгового центра направился губернатор Московской области. Лишь в 21:07, по сообщениям журналистов, на место прибыли ОМОН и СОБР. Еще через полчаса – в 21:39, Специальный отряд быстрого реагирования зашел в "Крокус".
Теракт в "Крокус Сити Холл"
- Странное несоответствие между началом стрельбы и прибытием ОМОН и СОБР заметили и другие пользователи. Однако важно то, что от отделения ОМОН до места трагедии около получаса спокойным шагом. Однако силовая структура прибыла в ТЦ только через час. В то же время главное управление региональной безопасности Московской области расположено фактически напротив "Крокус Сити Холл"
- Также из официальных заявлений не совсем понятно, где же "поймали" вероятных нападавших. Так, сначала СМИ писали, что их остановили в 16 километрах от Беларуси, а именно – в поселке Теплый Брянской области. Однако потом их "перенесли" в село Хацунь Брянской области, ближе к Украине.
- В день трагедии граждане делились историями, что же произошло в "Крокус Сити Холле". В частности, российский фотограф, который был в ТРЦ во время нападения, рассказал, что им никто не помогал эвакуироваться. По его словам, если бы они побежали не в ту сторону, то сгорели бы заживо.