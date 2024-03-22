По состоянию на сейчас треть "Крокус Сити Холла" пылает, внутри могут находиться люди. На место направили более 50 бригад скорой помощи.
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Что произошло в "Крокусе"
Российский фотограф, который в момент теракта находился в "Крокус Сити Холл" во время нападения неизвестных рассказал, что произошло. По его словам, они ждали концерт группы "Пикник", когда в зал ворвались люди в коричневой одежде и начали из автоматов стрелять по людям.
Он отметил, что люди внутри начали бежать, возникла жуткая давка, паника. Часть присутствующих ложилась на землю.
В своем инстаграме он выложил видео эвакуации – люди шли неосвещенными коридорами, пытались найти выход на улицу. Фотограф отметил, что людей никто не спасал, приходилось выбегать самим.
Автоматы стреляют, и некому помочь людям. Все спасались как могли. "Крокус" горит. Если бы мы побежали не в ту сторону, не смогли выломать дверь, мы сейчас горели бы,
– сказал мужчина.
Как происходила эвакуация после теракта в "Крокус Сити Холл": смотрите видео
В то же время российские СМИ пересказывают слова охранника, что в момент нападения находился в "Крокус Сити Холле". По словам мужчины, он стоял у центрального входа на первом этаже. Стрелять начались с улицы – сразу посыпались стекла.
В момент атаки вместе с очевидцем у входа стояли еще три охранника, они спрятались за деревянным рекламным щитом и нападавшие прошли за 10 метров от них.
Они стали беспорядочно стрелять по людям первом этаже, потом пошли в сторону то ли концертного зала, то ли океанариума. Когда стрельба утихла, мы вышли возле центрального входа – там администраторы уже оказывали помощь раненым,
– отметил мужчина.
Сотрудников охраны среди тех, кто оказал помощь пострадавшим охранник не видел – были только гости.
Что известно о теракте под Москвой
Вечером 22 марта неизвестные ворвались в "Крокус Сити Холл" в момент, когда там проходил концерт группы "Пикник". Они открыли стрельбу, а затем бросили гранату, или другой взрывной предмет внутри помещения. Отмечается, что после этого вспыхнул масштабный пожар.
В сети сообщают, что в результате теракта погибло по крайней мере 40 человек, количество тех, кто получил ранения, возросло до 130. В то же время пожар до сих пор охватывает треть "Крокус Сити Холла".
По сообщениям российских СМИ, по приблизительным подсчетам, там находилось по меньшей мере 6200 человек. Сам концертный холл при определенных условиях может вмещать до 9527 человек – при условии преобразования партера в танцевальный партер с фан-зоной.