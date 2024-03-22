Об этом сообщают росСМИ. Однако по другим данным, ТЦ может вместить от 7 200 до 9 500 человек, передает 24 Канал.
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Сколько людей могло быть в "Крокусе"
РосСМИ пишут, что накануне организаторы концерта заявляли, что все билеты на выступление группы "Пикник" были проданы. Так, в концертном зале могло быть не менее 6200 человек.
По другим данным, в концертном зале может поместиться до 7200 человек, а некоторые росСМИ заявляют, что в "Крокусе" может поместиться до 9500 человек. Пока неизвестно, сколько именно находилось людей в ТЦ во время стрельбы.
Стоит добавить, что на официальном сайте "Крокус Сити Холла" говорится, что в концертный зал рассчитан на 6 200 зрителей.
Что известно о стрельбе в "Крокусе" под Москвой
- Российские телеграм-каналы сначала сообщали, что в одном из ТЦ в Москве слышали стрельбу, а также сообщили о пожаре. Впоследствии стало известно, что речь идет о ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
- Стрельба произошла перед концертом группы "Пикник". На кадрах, которые распространяются сетью, видно, что в концертном зале были сотни, а то и тысячи людей.
- По предварительной информации, в результате стрельбы погибло около 40 человек, еще около 100 – получили ранения. В сети пишут, что спецназ начал штурмовать здание и началась операция по зачистке. В то же время в телеграм-каналах пишут, что 4 нападающим якобы удалось скрыться с места происшествия.
- Сейчас в ТЦ "Крокус Сити Холл" масштабный пожар. В сети утверждают, что начала обваливаться крыша.
- В Главном управлении разведки уже отреагировали на события в России. Андрей Юсов отметил, что это "сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество". В то же время в Белом доме отметили, что не видят причастности Украины к стрельбе в российском ТЦ.
- Российские спецслужбы уже открыли уголовное производство по факту "теракта". Все, что известно о стрельбе, можно узнать по ссылке.