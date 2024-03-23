В частности, часто к ним были причастны сами россияне, то есть спецслужбы вроде ФСБ. Например, взрывы в ряде российских городов в 1999 году, которые прозвали "Рязанским сахаром". О терактах, которые происходили на территории России за последние годы – рассказывает 24 Канал.

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"Рязанский сахар"

В период с 4 по 16 сентября 1999 года в российских городах Буйнакск, Москва и Волгодонск состоялся ряд террористических актов. В результате ряда взрывов в жилых домах погибло 397 человек, еще более 1700 получили ранения.

Заказчиком террористических актов ряд российских оппозиционеров назвал непосредственно российские власти. В 2000 году должны были состояться выборы президента, на которых баллотировался (и победил) Владимир Путин. Оппозиционные политики, журналисты и расследователи были убеждены, что таким образом власть хотела запугать потенциальных конкурентов Путина на голосовании.

В частности, подтверждением этого факта служила и реакция на обнаружение 22 сентября 1999 года в подвале многоэтажки в Рязани мешков с гексогеном. Однако ФСБ заявила, что внутри была вовсе не взрывчатка, а "рязанский сахар".

Взрыв на рок-фесте

На аэродроме "Тушино" в Москве, где проходил рок-фестиваль "Крылья" 5 июля 2003 года прогремело два взрыва. По официальной версии следствия, теракт совершили смертницы, которые подорвали себя в толпе. В результате этого погибло 16 человек, около 20 были ранены.

На теле одной из женщин был обнаружен неповрежденный паспорт на имя 20-летней уроженки чеченского поселка Курчалой Залихан Элихаджиевой. По замыслу властей, это должно было усилить версию о "чеченском следе" – тогда еще продолжалась Вторая чеченская война.

Кремль неоднократно обвинял во взрывах чеченцев – сначала как повод к началу Чеченских войн, а затем как подтверждение "правильности" боевых действий.

Террористический акт в Беслане

В школе №1 города Беслан 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки ряд террористов захватили в заложники учителей и учеников учебного заведения, а также родителей. Преступники удерживали их в течение трех дней в заминированном помещении – количество заложников достигало 1100.

После провала переговоров российские силовики начали штурм с применением огнеметов, гранатометов и тяжелой военной техники. Это решение привело к пожару и обвалу крыши спортивного зала, где удерживались заложники. Действия силовиков привели к смерти 334 граждан, преимущественно – детей. Также пострадало более 800 человек. Этот террористический акт считается крупнейшим в истории России по сей день.

Многие считают, что такое количество жертв стало следствием непрофессиональных действий российских властей. В частности, с самого начала число удерживаемых в школе занижали – вероятно, в случае сообщения реального числа, общественность требовала бы переговоров.

Власти отмечали, что в школе находится 354 заложника, хотя с самого начала было очевидно, что их число значительно больше. По словам очевидцев, когда террористы услышали эту информацию, они ворвались в спортзал и прокричали: "Если они думают, что вас 300 человек, то мы сделаем так, чтобы вас здесь столько и осталось!".

После неудачного штурма, приведшего к огромным жертвам, Владимир Путин убеждал, что террористы не шли ни на какие переговоры и не имели никаких требований. Однако заложники, которым удалось выжить, отмечают, что нападавшие были готовы выпускать ежедневно по 150 человек в случае прибытия в школу каждого, кого они требовали в качестве переговорщиков. Кремль отказался от любых попыток диалога.

Взрывы российских самолетов

Во вторник 24 августа 2004 года в России практически одновременно взорвались два самолета: Ту-134А-3 авиакомпании "Волга-Авиаэкспресс" (рейс WLG1303 Москва – Волгоград) и Ту-154Б-2 авиакомпании "Сибирь" (рейс SBI1047 Москва – Сочи). Через час после взлета из аэропорта "Домодедово" оба борта подорвали российские смертники.

Всего погибло 89 человек: 43 на борту рейса 1303 (34 пассажира и 9 членов экипажа) и 46 – на рейсе 1047 (38 пассажиров и 8 членов экипажа).

Отмечается, что еще до вылета обеих смертниц проверял капитан полиции Михаил Артамонов. Впоследствии его обвинили в преступной халатности и приговорили к 7 годам заключения. Кроме этого, в тюрьму на полтора года отправили мужчину, который продал террористкам билеты на самолет без паспорта.

Катастрофа "Невского экспресса"

27 ноября 2009 года террористы подложили под колеса скоростного поезда "Невский экспресс", который следовал из Москвы в Санкт-Петербург, семь килограммов тротила. В результате взрыва локомотив сошел с рельсов. В результате инцидента погибли 28 человек, еще более ста человек получили травмы.

Отмечается, что от поезда оторвались последние вагоны, один из них стал вертикально и столкнулся с бетонными столбами электропередач. Как позже выяснила экспертиза, именно от удара, а не от взрыва пострадали люди.

В этом теракте также заметили руку российских спецслужб. Как отметил известный российский писатель и публицист Виктор Суворов, взрыв экспресса был спланирован Кремлем.

В России есть правило: если кто-то желает устраивать акции протеста, то должен за десять дней получить разрешение от властей. Так вот, в Москве правящая фракция "Единая Россия" устроила сразу же после взрыва "Невского экспресса" акцию протеста против терроризма. Мой один знакомый в Москве – кстати, тоже искатель правды, как и я, спросил: "Как это так? Если я организую какой-то протест, то мне нужно ждать разрешение десять дней, а вот они сразу после взрыва устроили акцию". Ему сразу же прислали ответ: "Единая Россия" заранее просила разрешения,

– рассказал публицист.

Взрыв в метро Петербурга

В 2017 году в вагоне Петербургского метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. По данным российских следователей, смертник пронес бомбу в вагон поезда и подорвал себя сразу после того, как машинист отъехал от станции.

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 16 человек – в том числе и человек, который проходил подозреваемым по делу. Пострадало более сотни граждан. Экспертиза ДНК установила, что взрывное устройство в метро привел в действие террорист-смертник – 23-летний уроженец Средней Азии Акбарджон Джалилов.

Также другое взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, нашли и обезвредили на станции "Площадь Восстания".

Через две недели после взрыва российские правоохранители задержали одного из предполагаемых организаторов теракта – 27-летнего уроженца Центральной Азии Аброра Азимова. Он получил пожизненное заключение. Всего по делу арестовали 11 человек.

Важно! Это не первый теракт в метро России – ранее оппозиционеры также обвиняли в инцидентах российские власти и ФСБ. По их мнению, это имело влияние на дальнейшее ограничение гражданских свобод и централизации власти.

Стрельба в школе в Казани

Всего несколько лет назад – в мае 2021 года, в Казани бывший выпускник школы №175 Ильназ Галявиев, вооруженный легально приобретенным охотничьим ружьем, зашел в помещение учебного заведения и открыл стрельбу.

В результате действий 19-летнего парня погибли девять человек – семь учеников и два преподавателя. Кроме того, еще более тридцати человек пострадали. Он самостоятельно сдался силовикам.

На первом допросе он заявил, что некоторое время назад понял, что является Богом, и начал ненавидеть всех. Перед началом стрельбы он предупредил о своих намерениях в телеграм-канале под названием "Бог". В июле, по результатам первой психолого-психиатрической экспертизы, Галявиев был признан невменяемым в момент совершения преступления. Однако в ноябре после повторной экспертизы его признали вменяемым.

В апреле 2023 года Галявиев получил приговор – пожизненное заключение. Парень признал свою вину и раскаялся. Как отмечало следствие, причиной теракта стало "стремление подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение во время нападения".