В частности, часто к ним были причастны сами россияне, то есть спецслужбы вроде ФСБ. Например, взрывы в ряде российских городов в 1999 году, которые прозвали "Рязанским сахаром". О терактах, которые происходили на территории России за последние годы – рассказывает 24 Канал.

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В период с 4 по 16 сентября 1999 года в российских городах Буйнакск, Москва и Волгодонск состоялся ряд террористических актов. В результате ряда взрывов в жилых домах погибло 397 человек, еще более 1700 получили ранения.

Заказчиком террористических актов ряд российских оппозиционеров назвал непосредственно российские власти. В 2000 году должны были состояться выборы президента, на которых баллотировался (и победил) Владимир Путин. Оппозиционные политики, журналисты и расследователи были убеждены, что таким образом власть хотела запугать потенциальных конкурентов Путина на голосовании.

В частности, подтверждением этого факта служила и реакция на обнаружение 22 сентября 1999 года в подвале многоэтажки в Рязани мешков с гексогеном. Однако ФСБ заявила, что внутри была вовсе не взрывчатка, а "рязанский сахар".

На аэродроме "Тушино" в Москве, где проходил рок-фестиваль "Крылья" 5 июля 2003 года прогремело два взрыва. По официальной версии следствия, теракт совершили смертницы, которые подорвали себя в толпе. В результате этого погибло 16 человек, около 20 были ранены.

На теле одной из женщин был обнаружен неповрежденный паспорт на имя 20-летней уроженки чеченского поселка Курчалой Залихан Элихаджиевой. По замыслу властей, это должно было усилить версию о "чеченском следе" – тогда еще продолжалась Вторая чеченская война.

В школе №1 города Беслан 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки ряд террористов захватили в заложники учителей и учеников учебного заведения, а также родителей. Преступники удерживали их в течение трех дней в заминированном помещении – количество заложников достигало 1100.

После провала переговоров российские силовики начали штурм с применением огнеметов, гранатометов и тяжелой военной техники. Это решение привело к пожару и обвалу крыши спортивного зала, где удерживались заложники. Действия силовиков привели к смерти 334 граждан, преимущественно – детей. Также пострадало более 800 человек. Этот террористический акт считается крупнейшим в истории России по сей день.

Многие считают, что такое количество жертв стало следствием непрофессиональных действий российских властей. В частности, с самого начала число удерживаемых в школе занижали – вероятно, в случае сообщения реального числа, общественность требовала бы переговоров.

Власти отмечали, что в школе находится 354 заложника, хотя с самого начала было очевидно, что их число значительно больше. По словам очевидцев, когда террористы услышали эту информацию, они ворвались в спортзал и прокричали: "Если они думают, что вас 300 человек, то мы сделаем так, чтобы вас здесь столько и осталось!".

После неудачного штурма, приведшего к огромным жертвам, Владимир Путин убеждал, что террористы не шли ни на какие переговоры и не имели никаких требований. Однако заложники, которым удалось выжить, отмечают, что нападавшие были готовы выпускать ежедневно по 150 человек в случае прибытия в школу каждого, кого они требовали в качестве переговорщиков. Кремль отказался от любых попыток диалога.

Во вторник 24 августа 2004 года в России практически одновременно взорвались два самолета: Ту-134А-3 авиакомпании "Волга-Авиаэкспресс" (рейс WLG1303 Москва – Волгоград) и Ту-154Б-2 авиакомпании "Сибирь" (рейс SBI1047 Москва – Сочи). Через час после взлета из аэропорта "Домодедово" оба борта подорвали российские смертники.

Всего погибло 89 человек: 43 на борту рейса 1303 (34 пассажира и 9 членов экипажа) и 46 – на рейсе 1047 (38 пассажиров и 8 членов экипажа).

Отмечается, что еще до вылета обеих смертниц проверял капитан полиции Михаил Артамонов. Впоследствии его обвинили в преступной халатности и приговорили к 7 годам заключения. Кроме этого, в тюрьму на полтора года отправили мужчину, который продал террористкам билеты на самолет без паспорта.

27 ноября 2009 года террористы подложили под колеса скоростного поезда "Невский экспресс", который следовал из Москвы в Санкт-Петербург, семь килограммов тротила. В результате взрыва локомотив сошел с рельсов. В результате инцидента погибли 28 человек, еще более ста человек получили травмы.

Отмечается, что от поезда оторвались последние вагоны, один из них стал вертикально и столкнулся с бетонными столбами электропередач. Как позже выяснила экспертиза, именно от удара, а не от взрыва пострадали люди.

В этом теракте также заметили руку российских спецслужб. Как отметил известный российский писатель и публицист Виктор Суворов, взрыв экспресса был спланирован Кремлем.

В России есть правило: если кто-то желает устраивать акции протеста, то должен за десять дней получить разрешение от властей. Так вот, в Москве правящая фракция "Единая Россия" устроила сразу же после взрыва "Невского экспресса" акцию протеста против терроризма. Мой один знакомый в Москве – кстати, тоже искатель правды, как и я, спросил: "Как это так? Если я организую какой-то протест, то мне нужно ждать разрешение десять дней, а вот они сразу после взрыва устроили акцию". Ему сразу же прислали ответ: "Единая Россия" заранее просила разрешения,
– рассказал публицист.

В 2017 году в вагоне Петербургского метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. По данным российских следователей, смертник пронес бомбу в вагон поезда и подорвал себя сразу после того, как машинист отъехал от станции.

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 16 человек – в том числе и человек, который проходил подозреваемым по делу. Пострадало более сотни граждан. Экспертиза ДНК установила, что взрывное устройство в метро привел в действие террорист-смертник – 23-летний уроженец Средней Азии Акбарджон Джалилов.

Также другое взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, нашли и обезвредили на станции "Площадь Восстания".

Через две недели после взрыва российские правоохранители задержали одного из предполагаемых организаторов теракта – 27-летнего уроженца Центральной Азии Аброра Азимова. Он получил пожизненное заключение. Всего по делу арестовали 11 человек.

Всего несколько лет назад – в мае 2021 года, в Казани бывший выпускник школы №175 Ильназ Галявиев, вооруженный легально приобретенным охотничьим ружьем, зашел в помещение учебного заведения и открыл стрельбу.

В результате действий 19-летнего парня погибли девять человек – семь учеников и два преподавателя. Кроме того, еще более тридцати человек пострадали. Он самостоятельно сдался силовикам.

На первом допросе он заявил, что некоторое время назад понял, что является Богом, и начал ненавидеть всех. Перед началом стрельбы он предупредил о своих намерениях в телеграм-канале под названием "Бог". В июле, по результатам первой психолого-психиатрической экспертизы, Галявиев был признан невменяемым в момент совершения преступления. Однако в ноябре после повторной экспертизы его признали вменяемым.

В апреле 2023 года Галявиев получил приговор – пожизненное заключение. Парень признал свою вину и раскаялся. Как отмечало следствие, причиной теракта стало "стремление подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение во время нападения".