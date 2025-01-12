Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

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Что известно о новой угрозе для Днепропетровщины

По подтвержденным данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 километров – от села Соленое Донецкой области.

Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по нашим приграничным общинам с территории Донецкой области,

– говорит Лукашук.

По его словам, в зоне повышенной опасности оказываются следующие громады:

Великомихайловская;

Маломихайловская;

Новопавловская;

Межевская;

Покровская;

Петропавловская;

Васильковская.

Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности приграничье Павлоградского района со стороны Покровского направления.

Какое расстояние от оккупированных сел до Днепропетровщины / карта DeepState

Николай Лукашук отметил, что жителям указанных общин важно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и неукоснительно соблюдать правила безопасности.