О пожаре в “Крокус Сити Холл” сначала сообщили в сети. Уже вскоре информацию о теракте подтвердили официальные источники.
Смотрите также Стрельбу могло устроить ИГИЛ, поиск людей еще продолжается: что известно о теракте под Москвой
РосСМИ обнародовали кадры с вертолета
Перед концертом группы "Пикник", который должен был состояться вечером 22 марта, в зал ворвались несколько человек в камуфляжной форме и масках. Ориентировочно в 19:30 они начали стрельбу, убив по меньшей мере нескольких человек.
Вскоре после этого в "Крокус Сити Холл" начался сильный пожар. В сети распространили кадры того, как пылает кровля "Крокуса". Пожарные не сразу смогли начать тушение, потому что ожидали спецназ. Предварительно, площадь возгорания достигала 13 тысяч квадратных метров.
Российские СМИ выложили видео с вертолета, на котором задокументировали последствия пожара в "Крокус Сити Холл". Масштабы повреждений помещения ТЦ впечатляют.
В сети обнародовали кадры разрушенного "Крокус Сити Холл": смотрите видео
Сначала пожарным долгое время не удавалось укротить пожар, который вспыхнул на крыше, а именно – на втором и третьем этажах. Однако по состоянию на сейчас возгорание ликвидировано полностью.
Масштабный теракт в Подмосковье: хронология событий
- Журналисты установили, что в 19:55 террористы прибыли в "Крокус Сити Холл", после чего открыли огонь по охранникам и тем, кто находился в холле. Через три минуты звуки выстрелов донеслись до зрителей концертного зала.
- В 20:01 террористы уже заходят в зал и начинают стрелять по людям. Параллельно они поджигают кресла концертного зала. С начала нападения те, кто остался живым на пути террористов, выбегают из здания.
- Уже в 20:13 белый "Рено" с четырьмя террористами покидает парковку и уезжает в неизвестном направлении. Примерно через 12 минут после этого в "Крокус Сити Холле" начинается масштабный пожар.
- В 20:45 был создан оперативный штаб, к зданию торгового центра направился губернатор Московской области. Лишь в 21:07 на место прибыли ОМОН и СОБР. В 21:39 Специальный отряд быстрого реагирования зашел в ТЦ.