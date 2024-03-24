О пожаре в “Крокус Сити Холл” сначала сообщили в сети. Уже вскоре информацию о теракте подтвердили официальные источники.

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РосСМИ обнародовали кадры с вертолета

Перед концертом группы "Пикник", который должен был состояться вечером 22 марта, в зал ворвались несколько человек в камуфляжной форме и масках. Ориентировочно в 19:30 они начали стрельбу, убив по меньшей мере нескольких человек.

Вскоре после этого в "Крокус Сити Холл" начался сильный пожар. В сети распространили кадры того, как пылает кровля "Крокуса". Пожарные не сразу смогли начать тушение, потому что ожидали спецназ. Предварительно, площадь возгорания достигала 13 тысяч квадратных метров.

Российские СМИ выложили видео с вертолета, на котором задокументировали последствия пожара в "Крокус Сити Холл". Масштабы повреждений помещения ТЦ впечатляют.

В сети обнародовали кадры разрушенного "Крокус Сити Холл": смотрите видео

Сначала пожарным долгое время не удавалось укротить пожар, который вспыхнул на крыше, а именно – на втором и третьем этажах. Однако по состоянию на сейчас возгорание ликвидировано полностью.

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