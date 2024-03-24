На лаві підсудних опинилися двоє – їм загрожує довічне ув'язнення. Що відбувається на судовому засідання у справі щодо теракту – переказує 24 Канал.
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Що відомо про підозрюваних
Ввечері 24 березня Басманний суд Моски повідомив імена фігурантів у справі теракту у "Крокус Сіті Холі". Так, першого підозрюваного звуть Мірзоєв Далерджон Баротович, а іншого затриманого – Рачабалізод Саїдакрамі Муродалі.
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Повідомляється, що Далерджону Мірзоєву 32 роки і він не має реєстрації на території Росії. Під час засідання стало відомо, що він одружений і має чотирьох дітей. Мірзоєв не знає російської та розмовляє через перекладача.
Слідство просить заарештувати Далерджона Мірзоєва, а матеріали щодо його ймовірного пособника вже передали до суду.
Далерджон Мірзоєв на лаві підсудних у Московському суді / російські ЗМІ
Обидва чоловіки перебувають у статусі обвинувачених. Їм висунуто звинувачення у теракті у складі групи осіб. Їм загрожує довічне ув'язнення.
Російські ЗМІ зазначають, що правоохоронці заборонили ставити обвинуваченим питання щодо теракту у "Крокус Сіті Холі".
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Затримання підозрюваних
- Вдень 23 березня російські силовики повідомили про затримання чоловіків, які нібито причетні до теракту у "Крокус Сіті Холі". Згодом у зверненні до росіян Владімір Путін заявив, нібито вони рухалися у бік кордону з Україною, де "для них було підготовлено вікно". Однак Путін заявив, що тоді затримали аж 11 людей, хоча на лаві підсудних опинилося двоє.
- Варто зазначити, що відповідальність за теракт на себе взяла ІДІЛ. Однак росіяни вперто шукають "український слід" у справі.
- У мережі також неодноразово поширювали відео затримання чоловіків, які нібито причетні до теракту. Так, на одному з них підозрюваний розповідає, що його завербував "проповідник" з телеграму. За його словами, угода була на півмільйона рублів і він отримав половину суми на картку.
- Однак важливим також є той факт, що перед цим затриманих катували – так росіяни хвалитися відео, на якому один з силовиків відрізає вухо ймовірному терористу, а після цього змушує його їсти частину свого тіла. Згодом російські пабліки поширили знімок, на якому підозрюваному зняли штани і до генталій підключили струм.