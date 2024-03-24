На лаві підсудних опинилися двоє – їм загрожує довічне ув'язнення. Що відбувається на судовому засідання у справі щодо теракту – переказує 24 Канал.

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Що відомо про підозрюваних

Ввечері 24 березня Басманний суд Моски повідомив імена фігурантів у справі теракту у "Крокус Сіті Холі". Так, першого підозрюваного звуть Мірзоєв Далерджон Баротович, а іншого затриманого – Рачабалізод Саїдакрамі Муродалі.

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Повідомляється, що Далерджону Мірзоєву 32 роки і він не має реєстрації на території Росії. Під час засідання стало відомо, що він одружений і має чотирьох дітей. Мірзоєв не знає російської та розмовляє через перекладача.

Слідство просить заарештувати Далерджона Мірзоєва, а матеріали щодо його ймовірного пособника вже передали до суду.

Далерджон Мірзоєв на лаві підсудних у Московському суді / російські ЗМІ

Обидва чоловіки перебувають у статусі обвинувачених. Їм висунуто звинувачення у теракті у складі групи осіб. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Російські ЗМІ зазначають, що правоохоронці заборонили ставити обвинуваченим питання щодо теракту у "Крокус Сіті Холі".

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Затримання підозрюваних