На скамье подсудимых оказались двое – им грозит пожизненное заключение. Что происходит на судебном заседании по деле о теракте – пересказывает 24 Канал.

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Что известно о подозреваемых

Вечером 24 марта Басманный суд Москвы сообщил имена фигурантов по делу теракта в "Крокус Сити Холле". Так, первого подозреваемого зовут Мирзоев Далерджон Баротович, а другого задержанного – Рачабализод Саидакрами Муродали.

Мужчин уже доставили в Басманный суд: смотрите видео

Сообщается, что Далерджону Мирзоеву 32 года и он не имеет регистрации на территории России. Во время заседания стало известно, что он женат и имеет четырех детей. Мирзоев не знает русского и разговаривает через переводчика.

Следствие просит арестовать Далерджона Мирзоева, а материалы по его вероятному пособнику уже передали в суд.

Далерджон Мирзоев на скамье подсудимых в Московском суде / российские СМИ

Оба мужчины находятся в статусе обвиняемых. Им предъявлено обвинение в теракте в составе группы лиц. Им грозит пожизненное заключение.

Российские СМИ отмечают, что правоохранители запретили задавать обвиняемым вопросы о теракте в "Крокус Сити Холле".

Фотографии вероятных причастных к теракту – смотрите в галерее

Задержание подозреваемых