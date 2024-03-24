Відповідне відео поширило інформаційне агентство Amaq, пов'язане з терористичним угрупованням "Ісламська Держава".
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Добивали з автомата і дорізали ножем
Так, на опублікованих кадрах спочатку видно одного терориста із рушницею. Його одяг заплямований кров'ю вбитих ним жертв. Зловмисник добиває людей, які поранені лежать в коридорі на одному із поверхів торгівельного центру. Потім на кадрах з'являється інший терорист. Він декілька разів перерізає горло пораненому чоловіку, який безпомічно лежить на підлозі.
Також нападники перемовляються між собою арабською. Вони кажуть щось на кшталт: "Невірні будуть переможені Іншаалах, Аллах великий, ми тут за релігію Бога" і "Іди-йди швидше, неси зброю, убий їх, не шкодуй".
Російські ЗМІ зазначають, що одяг бойовиків, на оприлюдненому відео, схожий на одяг людей, які раніше були затримані силовиками.
Так, на відео видно трьох бойовиків, четвертий знімає. Двоє з них у тому ж одязі, що й затримані у лісі під Брянськом підозрювані. Третій — у болотному лонгсліві (його немає на відео затримання), четвертий (оператор) — у легкій куртці-бомбері, з-під якої стирчить комір зеленої футболки, як в одного із затриманих.
Раніше "ІДІЛ" вже опублікувало заяву та фото нападників. У повідомленні терористів йдеться, що у розстрілі брали участь четверо бойовиків. Вони були озброєні пістолетами, ножами та коктейлями Молотова. Відповідно до заяви, троє зловмисників відкрили стрілянину по людях у залі для глядачів, а четвертий учасник угруповання підпалив приміщення.
Теракт у Крокусі: що відомо
- 22 березня увечері у ТРЦ "Крокус Сіті Хол"у Підмосков'ї, де зібралися тисячі росіян на концерт групи "Пікнік, сталася стрілянина.
- Невідомі чоловіки із автоматами увірвалися до концертного залу і відкрили стрільбу по людях.
- Крім того, вони також підпалили сам ТРЦ. Покрівля будівлі обвалилася.
- Наразі вже відомо про понад 130 загиблих і понад 150 поранених.
- У перші хвилини після появи інформації про теракт під Москвою у Білому домі заявили, що Україна не має до цього жодного відношення. У такий спосіб Вашингтон хотів випередити фейкові звинувачення Кремля, якій той міг планувати використати для ескалації військового конфлікту.
- У ГУР також відреагували на теракт. Там заявили, що це провокація путінського режиму.
- За повідомленням самих росіян, ФСБ начебто вдалося затримати 4 підозрюваних. Пізніше силовики заявили, що терористи нібито мали контакти на "українській стороні".
- Путін, лише через добу після трагедії, виступив зі зверненням. У ньому він звинуватив Україну.
- Президент Зеленський у вечірньому зверненні назвав очільника Кремля нікчемою, який добу думав про те, як "притягнути теракт до України".