Внаслідок цього залізниця може вийти з ладу навіть на кілька тижнів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.

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ГУР могло атакувати потяг окупантів на окупованій частині Запоріжжя

На тимчасово окупованій частині Запорізької області горять цистерни з паливом на залізниці. Наразі повідомляється про те, що горять 11 цистерн. Дим видніється за 15 – 20 кілометрів.

Бонусом уточнюється, що залізнична колія сильно ушкоджена. Ремонт Андрющенко оцінює у 2 тижні. Відповідно паливо до лінії фронту доставити залізницею вже не вийде.

Потяг горить на відрізку залізниці між селом Левадне та містом Молочанськ. У самому Головному оправлінні розвідки поки не коментували цю подію.

ГУР, ймовірно, підпалило ворожий потяг з паливом на Запоріжжі