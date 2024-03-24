Соответствующее видео распространило информационное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой "Исламское Государство".

Смотрите также Россияне готовы молча умирать в "Крокусах", – Зеленский прокомментировал теракт под Москвой

Добивали из автомата и дорезали ножом

Так, на опубликованных кадрах сначала видно одного террориста с ружьем. Его одежда запятнана кровью убитых им жертв. Злоумышленник добивает людей, которые раненые лежат в коридоре на одном из этажей торгового центра. Затем на кадрах появляется другой террорист. Он несколько раз перерезает горло раненому мужчине, который беспомощно лежит на полу.

Также нападавшие переговариваются между собой на арабском. Они говорят что-то вроде: "Неверные будут побеждены Иншаалах, Аллах великий, мы здесь за религию Бога" и "Иди-иди скорее, неси оружие, убей их, не жалей".

Российские СМИ отмечают, что одежда боевиков, на обнародованном видео, похожа на одежду людей, которые ранее были задержаны силовиками.

Так, на видео видно трех боевиков, четвертый снимает. Двое из них в той же одежде, что и задержанные в лесу под Брянском подозреваемые. Третий - в болотном лонгсливе (его нет на видео задержания), четвертый (оператор) - в легкой куртке-бомбере, из-под которой торчит воротник зеленой футболки, как у одного из задержанных.

Ранее "ИГИЛ" уже опубликовало заявление и фото нападавших. В сообщении террористов говорится, что в расстреле участвовали четверо боевиков. Они были вооружены пистолетами, ножами и коктейлями Молотова. Согласно заявлению, трое злоумышленников открыли стрельбу по людям в зрительном зале, а четвертый участник группировки поджег помещение.

Теракт в Крокусе: что известно