Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW). В субботу, 22 марта, там обнародовали новый обзор боев на фронте.

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Как изменилась ситуация на фронте в Украине и России с 21 марта

В течение последних дней продвижение россиян в Курской области , по данным аналитиков, замедлилось, несмотря на продолжение атак врага на украинские позиции.

, по данным аналитиков, замедлилось, несмотря на продолжение атак врага на украинские позиции. Противник, возможно, продвинулся на севере возможно продвинулся на севере Сумской области , к западу от Журавки, об этом свидетельствуют геолокационные кадры. Оккупанты продолжали атаковать Басовку.

, к западу от Журавки, об этом свидетельствуют геолокационные кадры. Оккупанты продолжали атаковать Басовку. Украинские войска, вероятно, недавно незначительно продвинулись на западе Белгородской области , в частности на юго-запад от Демидовки.

, в частности на юго-запад от Демидовки. Российские войска продолжали наступательные действия на Харьковском направлении возле Глубокого и к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска, но не продвигались.

возле Глубокого и к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска, но не продвигались. По данным ISW, российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении , в частности в южной Двуречной, что к северо-востоку от Купянска.

, в частности в южной Двуречной, что к северо-востоку от Купянска. Российские войска наступали на северо-восток от Боровой в районе населенных пунктов Кругляковка и Загрызово, а также в районе Копанки и Надежды и в направлении Новомихайловки и Катериновки.

Боевые действия в Украине и России за 21 марта / Карты ISW