Настоящая цель российского диктатора – затянуть мирный процесс, чтобы за этот период получить значительное преимущество на фронте и выбить как можно больше уступок для себя на будущих переговорах, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Путин намекнул, что до завершения войны еще далеко

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что Путин продолжает готовить российское общество к затяжной войне в Украине, а не к устойчивому миру на основе компромисса.

Последние заявления главы Кремля и его чиновников продвигают нарративы о сложности переговоров, нелегитимность украинской власти и раскол между США и Европой. Это усиливает месседж о том, что Россия ожидает длительной войны в Украине и мира только на российских условиях.

По сообщению журналистов Фарида Рустамова и Максима Товкайло, во время недавней закрытой встречи с российскими бизнесменами на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей диктатор призвал их готовиться к войне в долгую. Это произошло накануне разговора Путина и Трампа.

Как рассказали медийщики, Путин сказал бизнесменам, что переговоры о прекращении войны будут медленными и сложными, и посоветовал им "не быть наивными", учитывая людей, которые участвуют в переговорах, а также вопросы, которые обсуждаются. Диктатор также публично заявил на конгрессе, что Россия не должна ожидать быстрого снятия санкций Западом.

Москва давно транслирует российскому обществу требования о территориальных и безопасностных уступках, чтобы оправдать войну. Путин и другие кремлевские чиновники, вероятно, и в дальнейшем будут подчеркивать то, что война в Украине остается затяжным российским проектом, а мир будет возможен только на условиях Кремля,

– подытожили в ISW.