Такое мнение 24 Каналу высказал главный редактор "Новая газета Европа" Кирилл Мартынов, отметив, что на существенное усиление боевых действий в России нет достаточного количества сил и средств. Любые угрозы это лишь пустые слова.

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Какие угрозы ожидают Путина

Кирилл Мартынов отметил, что для внутреннего положения страны-агрессора возникают 2 серьезные риски.

Первое – это попытка Владимира Путина объявить массовую мобилизацию.

По тому, что произошло в 2022 году, мы знаем, что такая идея имела очень серьезные социальные последствия. Путин после этого отказался от второй волны мобилизации, ведь те, кто попали на войну в 2022 воюют до сих пор,

– сказал главный редактор "Новая газета Европа".

Дополнительной мобилизации в России нет, ведь российская армия в основном это наемники.

Второе – завершение войны может негативно повлиять на положение страны-агрессора.

Путину будет очень сложно вернуть российскую экономику и военную промышленность к довоенному состоянию. Кирилл Мартынов отметил, что сейчас все в России работает на поддержание боевой способности оккупантов на территории Украины.

Путин не может просто сказать, что он завершает войну, ведь возникнет очень много вопросов, в частности зачем было это начинать и как быть с так называемыми ветеранами. Возвращение к мирной жизни станет крайне болезненным,

– подчеркнул он.

Как решать проблемы России

Главный редактор "Новая газета Европа" отметил, что в идеале России нужно было бы как-то продолжать войну, но чтобы это не очень мешало жизни россиян. Речь идет о менее интенсивных боевых действиях, или подготовке к новой агрессии в будущем.

Для немолодого диктатора Путина это патовая ситуация. Если он и доживет до своего 75-летия, то окажется в положении, когда и воевать сложно, но и перевести страну в режим нормальной жизни тоже нельзя,

– высказался Мартынов.

Он также добавил, если Путин умрет, то может исчезнуть первопричина начала российской агрессии.

К слову, около 150 российских военных, которые отказались воевать в Украине, принудительно отправили в Луганск. Накануне группу из примерно 100 солдат насильно вывезли из Челябинской области в Екатеринбург, где их удерживали в палаточном городке, а затем попытались посадить на самолет в Ростов. Несмотря на сопротивление и попытки отстоять свое право на отказ, всех силой доставили на оккупированную территорию.