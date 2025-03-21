Справжня мета російського диктатора – затягнути мирний процес, аби за цей період здобути значну перевагу на фронті і вибити якомога більше поступок для себе на майбутніх переговорах, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Путін натякнув, що до завершення війни ще далеко

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що Путін продовжує готувати російське суспільство до затяжної війни в Україні, а не до стійкого миру на основі компромісу.

Останні заяви очільника Кремля та його чиновників просувають наративи про складність переговорів, нелегітимність української влади та розкол між США та Європою. Це посилює меседж про те, що Росія очікує тривалої війни в Україні й миру лише на російських умовах.

За повідомленням журналістів Фаріда Рустамова та Максима Товкайла, під час нещодавньої закритої зустрічі з російськими бізнесменами на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців диктатор закликав їх готуватися до війни у довгу. Це сталося напередодні розмови Путіна і Трампа.

Як розповіли медійники, Путін сказав бізнесменам, що переговори про припинення війни будуть повільними та складними, і порадив їм "не бути наївними", враховуючи людей, які беруть участь у переговорах, а також питання, які обговорюють. Диктатор також публічно заявив на конгресі, що Росія не повинна очікувати швидкого зняття санкцій Заходом.

Москва давно транслює російському суспільству вимоги про територіальні та безпекові поступки, щоб виправдати війну. Путін та інші кремлівські чиновники, ймовірно, і надалі будуть наголошувати на тому, що війна в Україні залишається затяжним російським проєктом, а мир буде можливий лише на умовах Кремля,

– підсумували в ISW.