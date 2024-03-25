Так, Басманний суд у Москві заарештував чоловіків до 22 травня.
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Забезпечили "логістику"
Слідство встановило ще трьох причетних до теракту. Серед них – 25-річний громадянин Росії Діловар Ісламов.
Діловара Ісламова заарештували / Фото соцмережі
Як переконують слідчі, чоловік працював таксистом. У березні 2024 року один із обвинувачених у теракті – Шамсідін Фарідуні – залучив Діловара та його старшого брата Амінчона до організованої групи.
Діловар виявився колишнім власником білого "Рено", яким користувалися нападники під час вчинення теракту.
Сам підозрюваний свою провину не визнає. У коментарях ЗМІ він заявляв, що приблизно тиждень тому продав авто брату своєї дружини.
Діловар стверджував, що вони з Амінчоном самі прийшли до поліції після того, як побачили кадри автомобіля у ЗМІ. Він розповідав, що був шокований, коли дізнався, що його авто було задіяне у терористичному акті. Чоловік намагався додзвонитися братові своєї дружини. Однак той більше не знімав слухавку. Раніше він казав, що ця машина потрібна його другові.
Втім, російські слідчі вважають інакше. За підозрою у причетності до теракту заарештували також старшого брата Амінчона Ісламова. Відомо, що чоловіку – 33 роки, він одружений, має вісім дітей. У ході процесу він не визнав себе винним і наполягав на тому, щоб на засіданні залишилися журналісти.
Старшого брата теж вважають спільником терористів / Фото соцмережі
64-річного голову сімейства Ісроїла Ісламова теж відправили до СІЗО / Фото соцмережі
Стрілянина у "Крокус Сіті Хол": останні новини
- 24 березня обрали запобіжні заходи чотирьом обвинуваченим у вчиненні теракту під Москвою.
- Увагу ЗМІ привернули кадри із суду. На них усі затримані мають кепський вигляд. В одного – перебинтована закривавлена голова, а іншого доставили до суду у медичному візку.
- Журналісти попросили прокоментувати стан підозрюваних спікера Путіна Дмітрія Пєскова. Однак той прямо сказав, що не відповідатиме на запитання.
- Раніше у мережі з'явилися відео та фото, на яких одному із терористів відрізають вухо, а іншого катують електричним струмом.
- Нагадаємо, що внаслідок стрілянини та пожежі у "Крокусі" 22 березня загинуло понад 140 людей. Ще понад 180 постраждали.