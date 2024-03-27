Таку думку 24 Каналу висловив головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах, зауваживши, що Путін розгублений. Його сценарій був прописаний дуже погано.

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Зламаний план Путіна

Путін намагається повністю звинуватити в теракті Україну, щоб показати, як він "бореться проти тероризму". За думкою Фараджаллаха, для того, щоб звинуватити нове, ймовірне вторгнення зі сторони Сумської області, або зі сторони Харківської області. Але план російського диктатора був повністю провалений.

"Путін в істериці, він розгублений. Ми пам’ятаємо, що він говорив, буцімто ці "терористи" (українці – 24 Канал) відкрили "вікно" на російсько-українському кордоні. А цікаво, хто тоді відкрив це "вікно" з боку російського кордону? Сценарій Путіна був написаний дуже погано, але з появою ІДІЛу, сторона, яка бере на себе не лише відповідальність, а й опублікувала відео, таким чином завдала великий удар Путіну. Ось чому він досі відрікається від причетності ІДІЛу до теракту", – прокоментував головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

Ніхто не підтримує Путіна

Основні сили ІДІЛу були знищені, коли було захоплення їхніх територій в Іраці та Сирії. Але, за словами Фараджаллаха, після цієї поразки організація розмножувалась і до неї входять люди, яких об’єднує ненависть до будь-якого слова Заходу.

"Чому Росію не задовольняє цей сценарій? Бо сама ФСБ сприяла, щоб ІДІЛ завершив цей теракт. Путінський сценарій був спланований так, щоб звинуватити в цьому Україну. Він бачить, що ні одна країна не підтримує Росію, тримає нейтралітет, або ж підтримує Україну. Путін хоче, щоб ці країни перейшли на його сторону, аби "повісити" на Україну ярлички тероризму", – заявив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

Стандартна пропаганда

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путін аж ніяк не говорив прямим текстом, що починає війну.

"Перша легенда Путіна була про "нацистів", "бандерівців". Він намагався "продати" цей міф дорого, але він вичерпався. Присутність журналістів зі всього світу навпаки побачила, що Україна має демократичні цінності", – прокоментував Фараджаллах.

Теракт під Москвою та звинувачення України