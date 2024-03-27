Засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін розповів 24 Каналу, що цією заявою Пєскова російська влада відіграє назад. Об'єктивна реальність спростовує версію, яку раніше озвучував Владімір Путін.

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Мовив з бункера

Очільник Кремля, коментуючи теракт, говорив про "вікно в Україну", через яке терористи нібито планували втекти.

Путін усвідомив, що сказав дурницю, коли мовив зі свого бункера – зрозуміло, що він перебуває на глибині понад 50 метрів, тому що боїться спецоперації вже проти нього самого,

– зауважив Осєчкін.

Хоча всі розуміють, що під час війни, немає такого місця, куди б можна було під'їхати до шлагбаума і перейти кордон між Росією та Україною. Там велика зона бойових дій, багато спецпідрозділів.

"Навіть якби вони вигадали якусь "українську версію" і підкинули одному з терористів телефон, на якому був особистий номер Буданова, а в наплічнику – шмат сала, то як пояснити, у який спосіб Україна мала "прорубати вікно" в зоні бойових дій крізь усі пропускні пункти російських силовиків", – засновник Gulagu.net.

Потрібно мобілізувати росіян

Зараз Росія контактує з низкою впливових країн, і тому без доказів звинувачувати США, європейськи країни, Україну і намагатися цей теракт притягнути до російсько-української війни у Кремля не виходить.

Стрілянина у "Крокус Сіті Холі" – найбільший теракт в Росії за останні 10 років, який забрав життя понад 130 людей. Проте залишаються питання, чи є він провалом російських спецслужб, враховуючи те, що США попереджали про його можливість. Це або провал ФСБ, оскільки інформація була, але силовики не діяли, або це спецоперація ФСБ, спрямована на "вагнерізацію" Росії,

– зазначив він.

Якщо проаналізувати кадри, які поширювали співробітники російських підрозділів та спецслужб під час затримання підозрюваних, то за кадром спецпризначенці обговорюю те, наприклад, як можуть "прострілити ноги" терористам. Також вони викладали відео, як відрізали вухо або ж катували електричним струмом.

Зараз це обговорюється у всьому світі, і ні в кого не викликає сумніву те, що вони російські спецслужби робили раніше на окупованих територіях України,

– наголосив засновник Gulagu.net.

Водночас слова Пєскова про те, що "розслідування триває", пов'язані з тим, що росіяни ще не знають, чи зможуть заарештованим підозрюваним в їх особисті справи та їхні телефони підкинути щось, що непрямо може вказувати на причетність до цього теракту українських спецслужб.

"Очевидно, що Путіну потрібно мобілізувати та радикалізувати росіян, які у своїй більшості не хочуть воювати. Хоча в цілому ми не знаємо всіє картини того, що відбувається, проте те, що відомо вказує на слід ФСБ в цьому теракті", – резюмував Володимир Осєчкін.

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