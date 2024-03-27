Видання зазначає, що війна проти України позбавила російського диктатора вузького бачення. Тепер, ті росіяни, що уявляли довіреного лідера, самі бояться за власне майбутнє.

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Путін втрачає контроль

У публікації мовиться, що події, які відбуваються в Росії, демонструють той факт, що Путін втрачає контроль.

Події, що це демонструють:

16 лютого загинув російський опозиціонер Олексій Навальний;

на початку березня росіяни влаштували мовчазний траур за Навальним;

7 березня США попередили Росію про терористичну загрозу. Втім, Путін проігнорував це і заявив, що це спроби зменшити явку на виборах в Росії під час яких він виграв з "підозріло високим результатом 88%".

Три сценарії наслідків теракту

The Times представив три потенційні сценарії наслідків теракту в Росії:

Росія може використати теракт, представивши його як операцію, проведену під чужим прапором, з метою підбурити суспільний гнів проти України та виправдати загальну мобілізацію;

Путін може використати теракт як спосіб, щоб заморозити війну проти України й зосередитись на війні проти тероризму;

російський диктатор втратив свій політичний вплив і дозволяє внутрішнім конфліктам взяти гору. Армія переживає значний стрес, а в тіні обговорюється питання про наступника Путіна. Повернення тероризму до Росії було передбачуваним, але ігнорувалося.

Втручання Путіна в Сирію з метою підтримати м'ясника Асада принесло йому мало друзів. Центральноазіатські республіки відчувають його слабкість... Путін посилить обмін розвідданими про ІДІЛ з Туреччиною, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю",

– резюмували у виданні.

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