Видання зазначає, що війна проти України позбавила російського диктатора вузького бачення. Тепер, ті росіяни, що уявляли довіреного лідера, самі бояться за власне майбутнє.
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Путін втрачає контроль
У публікації мовиться, що події, які відбуваються в Росії, демонструють той факт, що Путін втрачає контроль.
Події, що це демонструють:
- 16 лютого загинув російський опозиціонер Олексій Навальний;
- на початку березня росіяни влаштували мовчазний траур за Навальним;
- 7 березня США попередили Росію про терористичну загрозу. Втім, Путін проігнорував це і заявив, що це спроби зменшити явку на виборах в Росії під час яких він виграв з "підозріло високим результатом 88%".
Три сценарії наслідків теракту
The Times представив три потенційні сценарії наслідків теракту в Росії:
- Росія може використати теракт, представивши його як операцію, проведену під чужим прапором, з метою підбурити суспільний гнів проти України та виправдати загальну мобілізацію;
- Путін може використати теракт як спосіб, щоб заморозити війну проти України й зосередитись на війні проти тероризму;
- російський диктатор втратив свій політичний вплив і дозволяє внутрішнім конфліктам взяти гору. Армія переживає значний стрес, а в тіні обговорюється питання про наступника Путіна. Повернення тероризму до Росії було передбачуваним, але ігнорувалося.
Втручання Путіна в Сирію з метою підтримати м'ясника Асада принесло йому мало друзів. Центральноазіатські республіки відчувають його слабкість... Путін посилить обмін розвідданими про ІДІЛ з Туреччиною, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю",
– резюмували у виданні.
Теракт у Підмосков'ї: останні новини
- Речник Держдепу США Метью Міллер відкинув усі звинувачення про причетність США, України та Британії в теракті у "Крокусі". Він також зазначив, що усі подібні коментарі – пропаганда для виправдання подальшої агресії проти України.
- Станом на 26 березня, відомо про затримання 8 підозрюваних. Останнім затриманим став бізнесмен Алішер Касімов. Пропагандисти пишуть, що Касімов міг здавати квартиру підозрюваним у теракті.
- Водночас у Кремлі продовжують шукати український слід у цій справі. Так, секретар Радбезу Росії Микола Патрушев заявив, що буцімто Україна причетна до теракту в "Крокус Сіті Хол". І це попри те, що ІДІЛ взяв усю відповідальність на себе.