Ситуацію на фронті описали аналітики Інституту вивчення війни. Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

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Огляд ISW від 30 червня

Російські війська провели атаки в невизначених частинах Курської області . Противник завдав ударів по українських військах у напрямку Тьоткіно.

. Противник завдав ударів по українських військах у напрямку Тьоткіно. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області поблизу Олексіївки. Російські війська здійснили атаки біля Андріївки та Яблунівки.

поблизу Олексіївки. Російські війська здійснили атаки біля Андріївки та Яблунівки. Окупанти наступали на півночі Харківської області , але не мали успіхів. Атаки росіяни відбувалися біля Глибокого, Вовчанська та в напрямку Липців.

, але не мали успіхів. Атаки росіяни відбувалися біля Глибокого, Вовчанська та в напрямку Липців. Ворог наступав на Куп'янському напрямку біля Строївки, Голубівки, Кутківки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та у напрямку Піщаного.

біля Строївки, Голубівки, Кутківки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та у напрямку Піщаного. Російські війська атакували Сили оборони на північний схід від Борової неподалік Зеленого Гаю, Копанок, Надії, Греківки, Твердохлібового та Новосергіївки.

неподалік Зеленого Гаю, Копанок, Надії, Греківки, Твердохлібового та Новосергіївки. Окупанти продовжили наступ на Лиманському напрямку, але не просунулися вперед. Вони намагалися атакувати біля Рідкодуба, Зеленої Долини, Середнього, Шандриголового, Ямполівки, Мирного, Торського та в Серебрянському лісі.

Як змінилася лінія фронту за 29 червня / Карти ISW

На Сіверському напрямку росіяни просунулися в центральній частині Серебрянки та вели наступ біля Григорівки, Верхньокам'янського та Виїмки.

росіяни просунулися в центральній частині Серебрянки та вели наступ біля Григорівки, Верхньокам'янського та Виїмки. Українські війська просунулися в центральній частині Часового Яру та неподалік Білої Гори. Росіяни атакували біля Часового Яру, Ступочок і Білої Гори.

та неподалік Білої Гори. Росіяни атакували біля Часового Яру, Ступочок і Білої Гори. На Торецькому напрямку окупанти наступали біля Торецька, поблизу Дачного, Русиного Яру, Попів Яру, Полтавки, Яблунівки, Щербинівки та Леонідівки. Олександр Сирський повідомив, що російські війська, ймовірно, наступають на "Добропільському напрямку" – на північний захід від Торецька та на північний захід від Покровська.

окупанти наступали біля Торецька, поблизу Дачного, Русиного Яру, Попів Яру, Полтавки, Яблунівки, Щербинівки та Леонідівки. Олександр Сирський повідомив, що російські війська, ймовірно, наступають на "Добропільському напрямку" – на північний захід від Торецька та на північний захід від Покровська. Противник також здійснював наступи на Покровському напрямку в районі Малинівки, Коптієвого, Мирного, Разіного, Володимирівки, Променя, Миролюбівки, Гродівки, Єлизаветівки, Гродівки, Сухого Яру, Лисівки, Звірового, Удачного та Котлиного.

в районі Малинівки, Коптієвого, Мирного, Разіного, Володимирівки, Променя, Миролюбівки, Гродівки, Єлизаветівки, Гродівки, Сухого Яру, Лисівки, Звірового, Удачного та Котлиного. Окупанти продовжували наступальні операції поблизу Малинівки на Гуляйпільському напрямку. Їхні наступи також відбувалися на заході Запорізької області, зокрема поблизу Кам'янського. Росіяни хочуть захопити цей населений пункт, щоб бити з артилерії по Степногірську та рухатися до Запоріжжя.

Загалом, за добу Сили оборони України змогли просунутися на півночі Сумської області та поблизу Часового Яру.

Нагадаємо, 29 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни. Тепер це рішення мають розглянути у Верховній Раді.