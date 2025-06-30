Ситуацию на фронте описали аналитики Института изучения войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Обзор ISW от 30 июня

Российские войска провели атаки в неопределенных частях Курской области . Противник нанес удары по украинским войскам в направлении Теткино.

. Противник нанес удары по украинским войскам в направлении Теткино. Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области Сумской области вблизи Алексеевки. Российские войска совершили атаки возле Андреевки и Яблоновки.

вблизи Алексеевки. Российские войска совершили атаки возле Андреевки и Яблоновки. Оккупанты наступали на севере Харьковской области , но не имели успехов. Атаки россияне происходили у Глубокого, Волчанска и в направлении Липцов.

, но не имели успехов. Атаки россияне происходили у Глубокого, Волчанска и в направлении Липцов. Враг наступал на Купянском направлении у Строевки, Голубовки, Кутковки, Петропавловки, Степной Новоселовки и в направлении Песчаного.

у Строевки, Голубовки, Кутковки, Петропавловки, Степной Новоселовки и в направлении Песчаного. Российские войска атаковали Силы обороны северо-восточнее от Боровой неподалеку Зеленого Гая, Копанок, Надежды, Грековки, Твердохлебово и Новосергиевки.

неподалеку Зеленого Гая, Копанок, Надежды, Грековки, Твердохлебово и Новосергиевки. Оккупанты продолжили наступление на Лиманском направлении, но не продвинулись вперед. Они пытались атаковать у Редкодуба, Зеленой Долины, Среднего, Шандриголово, Ямполовки, Мирного, Торского и в Серебрянском лесу.

Как изменилась линия фронта за 29 июня / Карты ISW

На Северском направлении россияне продвинулись в центральной части Серебрянки и вели наступление возле Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

россияне продвинулись в центральной части Серебрянки и вели наступление возле Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки. Украинские войска продвинулись в центральной части Часового Яра и недалеко от Белой Горы. Россияне атаковали возле Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

и недалеко от Белой Горы. Россияне атаковали возле Часового Яра, Ступочек и Белой Горы. На Торецком направлении оккупанты наступали возле Торецка, вблизи Дачного, Русиного Яра, Попов Яра, Полтавки, Яблоновки, Щербиновки и Леонидовки. Александр Сырский сообщил, что российские войска, вероятно, наступают на "Добропольском направлении" – на северо-запад от Торецка и на северо-запад от Покровска.

оккупанты наступали возле Торецка, вблизи Дачного, Русиного Яра, Попов Яра, Полтавки, Яблоновки, Щербиновки и Леонидовки. Александр Сырский сообщил, что российские войска, вероятно, наступают на "Добропольском направлении" – на северо-запад от Торецка и на северо-запад от Покровска. Противник также осуществлял наступления на Покровском направлении в районе Малиновки, Коптиево, Мирного, Разино, Владимировки, Луча, Миролюбовки, Гродовки, Елизаветовки, Гродовки, Сухого Яра, Лысовки, Звериного, Удачного и Котлиного.

в районе Малиновки, Коптиево, Мирного, Разино, Владимировки, Луча, Миролюбовки, Гродовки, Елизаветовки, Гродовки, Сухого Яра, Лысовки, Звериного, Удачного и Котлиного. Оккупанты продолжали наступательные операции вблизи Малиновки на Гуляйпольском направлении. Их наступления также происходили на западе Запорожской области, в частности вблизи Каменского. Россияне хотят захватить этот населенный пункт, чтобы бить из артиллерии по Степногорску и двигаться в Запорожье.

В целом, за сутки Силы обороны Украины смогли продвинуться на севере Сумской области и вблизи Часового Яра.

Напомним, 29 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Теперь это решение должны рассмотреть в Верховной Раде.