Россияне совсем не стесняются показывать свою животную сущность. Они буквально наслаждаются кадрами пыток.
Смотрите также Поэтому Путин так долго думал: теракт в Подмосковье показал критическую проблему Кремля
"Это даже не нацизм"
Так, в сети появились видео и кадры издевательств над задержанными по подозрению в теракте. На одном снимке показан допрос Шамсиддина Фаридуни. Мужчина лежит на полу со спущенными штанами. К его генталям подключили электротоды, по которым пускают ток. Напряжение разряда составляет до 80 вольт. Чтобы усилить его страдания, подозреваемого поливают водой.
Ранее в Z-каналах появилось видео допроса другого подозреваемого Раджаба Ализаде. Ему отрезают кусок правого уха, а затем заставляют его съесть.
Издевательства над Фаридуни / Фото соцсети
Следует заметить, что эти кадры выложили сами силовики.
То, что страна – агрессорка далеко не правовое государство было и так известно. Однако ранее так называемые представители правоохранительных органов издевались над своими пленниками тайно, так сказать, за "застенками".
Теперь они больше не "стесняются" и сами выкладывают кадры, на которых нарушают все возможные права человека и принципы гуманности.
Блогер Денис Казанский подчеркивает еще одну отвратительную вещь. Российский народ одобряет действия путинских "жандармов" и буквально получает удовольствие от отрезанных ушей и горелых генталий.
"Дошли до окончательного скотинирования и озверения", – подытожил блогер.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко тоже прокомментировал чувствительный контент, который с наслаждением смакуют все российские паблики.
Это даже не нацизм. Нацисты свои застенки на показ не выставляли, чтобы добольные бюргеры могли сохранить иллюзию красоты рейха и собственного достоинства. Здесь нет. Российский рейх иной. С полным погружением. С ощущением причастности на каждом этапе.
Финализируя – это первый подобный диктаторский режим фашистского толка в абсолютной бесчеловечности,
– написал чиновник.
Теракт в "Крокус Сити Холл": что известно
- 22 марта вечером перед выступлением группы "Пикник" в ТРЦ "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Несколько мужчин с ружьями расстреливали россиян, а затем подожгли здание торгового центра.
- ИГИЛ взяло ответственность за теракт на себя. В частности, информационное агентство связано с террористами, выложило фото нападавших. Оно заявляет, что их было четверо. Они использовали пулеметы и коктейли Молотова.
- В российском ФСБ заверили, что всех подозреваемых задержали. Кроме того, там сказали, что якобы после теракта нападавшие планировали сбежать в Украину, где имели "контакты". Об этом заявил в своем обращении и Владимир Путин.
- На Западе и в Украине отрицают причастность Киева к теракту. В украинской разведке уверяют, что за терактом под Москвой стоит сам российский диктатор.
- Известно о более 130 погибших и более 180 пострадавших.