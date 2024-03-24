Россияне совсем не стесняются показывать свою животную сущность. Они буквально наслаждаются кадрами пыток.

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"Это даже не нацизм"

Так, в сети появились видео и кадры издевательств над задержанными по подозрению в теракте. На одном снимке показан допрос Шамсиддина Фаридуни. Мужчина лежит на полу со спущенными штанами. К его генталям подключили электротоды, по которым пускают ток. Напряжение разряда составляет до 80 вольт. Чтобы усилить его страдания, подозреваемого поливают водой.

Ранее в Z-каналах появилось видео допроса другого подозреваемого Раджаба Ализаде. Ему отрезают кусок правого уха, а затем заставляют его съесть.

Издевательства над Фаридуни / Фото соцсети

Следует заметить, что эти кадры выложили сами силовики.

То, что страна – агрессорка далеко не правовое государство было и так известно. Однако ранее так называемые представители правоохранительных органов издевались над своими пленниками тайно, так сказать, за "застенками".

Теперь они больше не "стесняются" и сами выкладывают кадры, на которых нарушают все возможные права человека и принципы гуманности.

Блогер Денис Казанский подчеркивает еще одну отвратительную вещь. Российский народ одобряет действия путинских "жандармов" и буквально получает удовольствие от отрезанных ушей и горелых генталий.

"Дошли до окончательного скотинирования и озверения", – подытожил блогер.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко тоже прокомментировал чувствительный контент, который с наслаждением смакуют все российские паблики.

Это даже не нацизм. Нацисты свои застенки на показ не выставляли, чтобы добольные бюргеры могли сохранить иллюзию красоты рейха и собственного достоинства. Здесь нет. Российский рейх иной. С полным погружением. С ощущением причастности на каждом этапе.

Финализируя – это первый подобный диктаторский режим фашистского толка в абсолютной бесчеловечности,

– написал чиновник.

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