В частности, неготовность России отвечать вызовам, с которыми она столкнулась. Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что именно поэтому Владимир Путин так долго думал и его обращение отменяли.

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Путин не может напрямую обвинить во всем "киевский режим"

Так, Кремлю нужно было время, чтобы собрать нужную информацию и, возможно, попытаться получить ее от США. Поэтому все затянулось.

Поэтому Путин напрямую не обвинил Украину, потому что, думаю, у США есть неопровержимые доказательства того, что это была атака именно террористов ИГИЛ,

– отметил Мусиенко.

По его мнению, как только Соединенные Штаты "выложат на стол свои неопровержимые доказательства – Россия сядет в лужу".

Интересно! Версию Путина о том, что террористы якобы хотели ехать в Украину уже опровергли из Беларуси. Там заявили, что помогали в операции по задержанию террористов, и произошло это именно на российско-белорусской границе.

Кроме того, российская пропаганда построена так, чтобы сразу же прямо обвинять во всем "неонацистский режим". На этот раз произошло немножко иначе.

"Поэтому они столкнулись с тем вызовом, к которому реально не готовились. Это свидетельствует о большом просчете и существенных ошибках в структуре безопасности на территории России. Их ударили туда, откуда они сегодня не ждали", – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

У России сейчас будет серьезная проблема

Один из задержанных террористов сказал, что он якобы слушал проповедника. Сейчас россияне будут пытаться найти его.

"Если есть проповедник, который вербует людей, то это означает, что организация на территории России уже пустила корни и это означает, что сейчас будет очень серьезная проблема", – предположил Мусиенко.

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