Глава Кремля повторил слова ФСБ о подозрении в причастности Украины к теракту в ТЦ “Крокус Сити Холл”. Однако такие обвинения не имеют никаких оснований. Более того, есть много несоответствий относительно заявлений Москвы.

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Версию Путина опровергли

Владимир Путин заявил, что всех четырех человек, которые открыли огонь по гражданским в "Крокус Сити Холл" задержали. Более того, диктатор заявил, что они, мол, двигались в сторону Украины. Им якобы должны были открыть "окно" для перехода государственной границы.

Однако по состоянию на сейчас, по данным белорусских СМИ, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что белорусские спецслужбы помогали России выполнить задачу не дать пойти террористам через границу между странами.

Активное взаимодействие со вчерашнего дня осуществляется по линии специальных служб. Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошлой ночью было не дать уйти террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена. Были введены максимальные меры безопасности,

– сказал он.

Таким образом еще одни обвинения Путина и российской ФСБ в сторону нашего государства были опровергнуты, поскольку в этом заявлении речь идет именно о сотрудничестве на российско-белорусской границе.

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