Очільник Кремля повторив слова ФСБ щодо підозри у причетності України до теракту у ТЦ "Крокус Сіті Холл". Однак такі звинувачення не мають жодних підстав. Ба більше, є багато невідповідностей стосовно заяв Москви.

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Версію Путіна спростували

Владімір Путін заявив, що усіх чотирьох осіб, які відкрили вогонь по цивільних у "Крокус Сіті Хол" затримали. Ба більше, диктатор заявив, що вони, мовляв, рухалися у бік України. Їм нібито мали відкрити "вікно" для переходу державного кордону.

Однак станом на зараз, за даними білоруських ЗМІ, посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой заявив, що білоруські спецслужби допомагали Росії виконати завдання не дати піти терористам через кордон між країнами.

Активна взаємодія від вчорашнього дня здійснюється по лінії спеціальних служб. Керівник Комітету державної безпеки перебуває на прямому зв'язку зі своїм колегою. І фактично основним завданням минулої ночі було не дати піти терористам піти через наш спільний кордон. Таке завдання виконано. Було введено максимальні заходи безпеки,

– сказав він.

Таким чином ще одні звинувачення Путіна та російської ФСБ у бік нашої держави було спростовано, оскільки у цій заяві йдеться саме про співпрацю на російсько-білоруському кордоні.

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