Водночас у США упевнені, що Україна не має жодного відношення до трагедії у Підмосков'ї. Окрім цього, експерти вважають малоймовірним варіант, що це була ціленаправлена операція російських спецслужб.
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Путін та теракт у ТРЦ
Заступник директора Центру геоекономіки Атлантичної ради у Вашингтоні Чарльз Лічфілд переконаний, що цілком очевидним для Путіна є пов'язати теракт у "Крокус Сіті Холі" з Україною. Він переконаний, що Росія збільшить атаки на нашу державу.
Негайною відповіддю можуть бути нові атаки безпілотників і балістичні атаки, але їх число вже зросло перед терористичними атаками,
– зазначив Лічфілд.
Водночас колишній фахівець ЦРУ з Росії Тед Трой, який служив у Москві, переконаний, що навряд чи теракт став наслідком так званої "операції під чужим прапором".
Попередження посольства США на початку березня свідчить про те, що у нас були розвідувальні дані про певне планування. Я сумніваюся, що це операція під фальшивим прапором. Путін у безпеці, і йому не потрібно цього робити
– сказав він.
Пошуки винного
- Також у Bloomberg наголосили, що Владімір Путін відкинув попередження про терористичну загрозу за кілька днів до найбільшого нападу в Москві за понад два десятиліття. На початку березня США попереджали про підготовку теракту, однак Кремль проігнорував це.
- Відповідальність за атаку на себе взяла терористична організація "Ісламська держава". Вона опублікувала групове фото ймовірних терористів, обличчя яких на кадрах приховали. Також там розповіли деталі про те, що нібито відбувалося всередині.
- Водночас росіяни продовжують розігрувати виставу з затриманням підозрюваних у теракті. Під час цього одному з них відрізали вухо, а потім змусили його з'їсти.