Водночас у США упевнені, що Україна не має жодного відношення до трагедії у Підмосков'ї. Окрім цього, експерти вважають малоймовірним варіант, що це була ціленаправлена операція російських спецслужб.

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Путін та теракт у ТРЦ

Заступник директора Центру геоекономіки Атлантичної ради у Вашингтоні Чарльз Лічфілд переконаний, що цілком очевидним для Путіна є пов'язати теракт у "Крокус Сіті Холі" з Україною. Він переконаний, що Росія збільшить атаки на нашу державу.

Негайною відповіддю можуть бути нові атаки безпілотників і балістичні атаки, але їх число вже зросло перед терористичними атаками,

– зазначив Лічфілд.

Водночас колишній фахівець ЦРУ з Росії Тед Трой, який служив у Москві, переконаний, що навряд чи теракт став наслідком так званої "операції під чужим прапором".

Попередження посольства США на початку березня свідчить про те, що у нас були розвідувальні дані про певне планування. Я сумніваюся, що це операція під фальшивим прапором. Путін у безпеці, і йому не потрібно цього робити

– сказав він.

Пошуки винного