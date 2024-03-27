На складі маркетплейсу Wildberries у підмосковній Електросталі росгвардія та поліція влаштували 27 березня рейд з метою виявлення нелегалів. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що це реакція Владіміра Путіна та російських спецслужб на те, що їх ганьбили. Вони або проґавили теракт в "Крокус Сіті Холі", або ж самі його контролювали, а тепер відігруються на трудових мігрантах.

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Можуть за себе постояти

Зараз для громадян Таджикистану, Узбекистану, Казахстану, Туркменістану найкращий вихід – виїхати з Росії. Після теракту у більшості росіян не виникне питань, якщо трудових мігрантів почнуть бити або кидати одразу на фронт.

Проте якщо хоча 40% мігрантів виїдуть, то у Росії настане колосальна криза з цілими категоріями професій.

Росіяни не усвідомлюють, що відбувається. Їм тривалий час не кидали "націоналістичну, ксенофобську кістку". Путін навпаки останнім часом проводив протилежну політику, розповідав, що Росія – багатонаціональна держава. А зараз це великоросійське нутро полізе нагору,

– наголосив політтехнолог.

Вже є десятки випадків по всій Росії, відзначив він, коли усілякі неадеквати, психі кидаються на громадян з неслов'янською зовнішністю. І цих людей, що піддаються знущанням, ніхто не збирається захищати.

"Проте вони можуть себе самі захистити. Мусульманський світ може зібратися і показати російським ксенофобам, що вони не будуть це терпіти та можуть за себе постояти. Тоді значно жорсткіше розвиватиметься ситуація", – припустив Борис Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Після затримання підозрюваних, громадян Таджикистану, у стрілянині в "Крокус Сіті Холі", російські силовики поводились з ними демонстративно жорстко. Зокрема одному з них відрізали вухо. Також ширились фото, на яких затриманих катують електричним струмом. А ще одного привезли на суд у візку колісному.

Рейд на склад Wildberries в Московській області