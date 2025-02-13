Витрати Росію на військовий бюджет зросли удвічі

Це близько 462 мільярдів доларів, якщо враховувати паритет купівельної спроможності, передає 24 канал з посиланням на Financial Times.

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Якщо порівнювати, то європейські оборонні бюджети, включаючи Велику Британію та країни Євросоюзу, минулого року зросли майже на 12%. А це до 457 мільярдів доларів.

Зокрема експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) зазначили, що у 2025 році загальні витрати Росії на оборону збільшаться на 13,7%. Фахівці попередили, що таким чином вони сягнуть вже 15,6 трильйона рублів.

Крім того, європейці можуть зіштовхнутися із суттєвими викликами у сфері безпеки. Особливо якщо Сполучені Штати скоротять підтримку України та Європи.

Цікаво! Однак країни Європи поступово готуються до нових випробувань. Наприклад, французькі витирати на оборону минулого року зросли на 4,5%, до 64 мільярдів доларів (приблизно 2% ВВП). Водночас Естонія витратила на оборону майже 4%, а Польща виділила 3,25% свого ВВП на дану галузь.