Расходы Россию на военный бюджет выросли вдвое

Это около 462 миллиардов долларов, если учитывать паритет покупательной способности, передает 24 канал со ссылкой на Financial Times.

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Если сравнивать, то европейские оборонные бюджеты, включая Великобританию и страны Евросоюза, в прошлом году выросли почти на 12%. А это до 457 миллиардов долларов.

В частности эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) отметили, что в 2025 году общие расходы России на оборону увеличатся на 13,7%. Специалисты предупредили, что таким образом они достигнут уже 15,6 триллиона рублей.

Кроме того, европейцы могут столкнуться с существенными вызовами в сфере безопасности. Особенно если Соединенные Штаты сократят поддержку Украины и Европы.

Интересно! Однако страны Европы постепенно готовятся к новым испытаниям. Например, французские вытирать на оборону в прошлом году выросли на 4,5%, до 64 миллиардов долларов (примерно 2% ВВП). В то же время Эстония потратила на оборону почти 4%, а Польша выделила 3,25% своего ВВП на данную отрасль.