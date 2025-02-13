Про це ідеться у звіті ISW за 12 лютого, передає 24 Канал.

Дивіться також Розвідка Естонії назвала країну, яка допомагає Росії в контрабанді західних деталей для дронів

Темпи виробництва "Шахедів" у Росії можуть знижуватися

Аналітики ISW наводять заяву глави Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, який повідомив, що російський завод із виробництва "Шахедів" в особливій економічній зоні Алабуга в Татарстані випустив понад 6000 "Шахедів" і "тисячі" безпілотників-імітаторів у 2024 році.

Раніше ISW повідомляв, що завод випустив 5760 дронів у період із січня до вересня 2024 року. Таким чином підприємству, вочевидь, "не вдалося виготовити багато інших безпілотників" з жовтня по грудень 2024 року.

Завод може зазнавати труднощів з поставками достатньої кількості матеріалів для підтримки високих темпів виробництва Shahed, оскільки Росія або, як і раніше, покладається на Іран щодо поставок компонентів, або намагається закуповувати високотехнологічні компоненти з-за кордону, обходячи західні санкції,

– припускають в ISW.

Там вважають, що російська оборонно-промислова база також може зазнавати труднощів із виробництвом компонентів усередині країни, використовуючи іранські виробничі ліцензії.

Аналітики пишуть, що Росія може віддати перевагу випуску дронів-імітаторів, щоб придушити українську ППО, замість того, щоб зосередитися на більш дорогих ударних БпЛА типу Shahed.