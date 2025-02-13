Про це 12 лютого у своєму річному звіті повідомила Служба зовнішньої розвідки Естонії, передає 24 Канал. Москва створила мережі для придбання запчастин, аби приховати кінцевого одержувача.

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Як організована контрабанда деталей

За інформацією розвідки, основним центром контрабандного постачання критичних компонентів для російського виробництва ударних дронів є Китай – через нього наразі надходить близько 80% західних запчастин. Ба більше, там припускають причетність представництв західних компаній у Китаї.

Китайський уряд сприяє двосторонньому співробітництву й таємним передачам компонентів подвійного призначення через приватні компанії,

– вважають у спецслужбах.

На що речник посольства Китаю в Таллінні заявив Reuters, що подібні "звинувачення" не підкріплені суттєвими доказами і є частиною "скоординованої й цілеспрямованої наклепницької кампанії проти Китаю".

Китайський інтерес тут полягає в тому, щоб запобігти програшу Росії у війні в Україні, адже такий результат означав би перемогу США, які також є головним суперником Китаю,

– зазначив голова естонської служби Каупо Розін

Що відомо про плани Росії

У Росії розвиток військових безпілотних технологій вважають пріоритетом, тож там створили 48 науково-виробничих центрів для розробки дронів, зазначено у звіті.

Росія планує виділяти на цей проєкт в середньому 1 мільярд євро щорічно до 2030 року з метою створення мільйона робочих місць для експертів у галузі, які будуть зареєстровані в національній електронній базі даних. Проєкт також передбачає інтеграцію навчання, пов’язаного з безпілотниками, у 75 відсотків російських шкіл,

– йдеться в повідомленні.

Натомість невідомо, чи виконала держава-терорист план міноборони до кінця 2024 року – досягти рівня виробництва військових дронів у 100 тисяч одиниць на місяць. Проте місячні обсяги виробництва за минулий рік зросли в декілька разів.

У естонській розвідці вважають, що Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні. Він також продовжуватиме вимагати пом’якшення санкцій і відходу НАТО від своїх кордонів.

Росія перебуває на шляху до збільшення своєї армії – до 1,5 мільйона осіб. Після завершення війни в Україні, війська держави-агресорки можуть розгорнути вздовж кордонів з НАТО, зокрема, країн Балтії.

До слова, раніше в японському виданні NHK писали про початок спільного виробництва Росії та КНДР нових безпілотників у 2025 році. Йдеться про дрони-камікадзе низькотехнологічного рівня на кшталт російських "Молнії" та "Гербери".