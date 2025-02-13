Об этом 12 февраля в своем годовом отчете сообщила Служба внешней разведки Эстонии, передает 24 Канал. Москва создала сети для приобретения запчастей, чтобы скрыть конечного получателя.

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Как организована контрабанда деталей

По информации разведки, основным центром контрабандных поставок критических компонентов для российского производства ударных дронов является Китай – через него сейчас поступает около 80% западных запчастей. Более того, там предполагают причастность представительств западных компаний в Китае.

Китайское правительство способствует двустороннему сотрудничеству и тайным передачам компонентов двойного назначения через частные компании,

– считают в спецслужбах.

На что представитель посольства Китая в Таллинне заявил Reuters, что подобные "обвинения" не подкреплены существенными доказательствами и являются частью "скоординированной и целенаправленной клеветнической кампании против Китая".

Китайский интерес здесь заключается в том, чтобы предотвратить проигрыш России в войне в Украине, ведь такой результат означал бы победу США, которые также являются главным соперником Китая,

– отметил глава эстонской службы Каупо Розин

Что известно о планах России

В России развитие военных беспилотных технологий считают приоритетом, поэтому там создали 48 научно-производственных центров для разработки дронов, указано в отчете.

Россия планирует выделять на этот проект в среднем 1 миллиард евро ежегодно до 2030 года с целью создания миллиона рабочих мест для экспертов в области, которые будут зарегистрированы в национальной электронной базе данных. Проект также предусматривает интеграцию обучения, связанного с беспилотниками, в 75 процентов российских школ,

– говорится в сообщении.

Пока неизвестно, выполнило ли государство-террорист план минобороны до конца 2024 года – достичь уровня производства военных дронов в 100 тысяч единиц в месяц. Однако месячные объемы производства за прошлый год выросли в несколько раз.

В эстонской разведке считают, что Кремль не отказался от своих максималистских целей в Украине. Он также будет продолжать требовать смягчения санкций и ухода НАТО от своих границ.

Россия находится на пути к увеличению своей армии – до 1,5 миллиона человек. После завершения войны в Украине, войска государства-агрессора могут развернуть вдоль границ с НАТО, в частности, стран Балтии.

К слову, ранее в японском издании NHK писали о начале совместного производства России и КНДР новых беспилотников в 2025 году. Речь идет о дронах-камикадзе низкотехнологического уровня вроде российских "Молнии" и "Герберы".