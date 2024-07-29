Эти дроны уже дважды атаковали Киев – 20 и 24 июля. Представитель ГУР Андрей Черняк рассказал Reuters, что у врага есть два типа беспилотников. Первый несет камеру, которая может делать фото и сразу пересылать их оккупантам, и украинскую SIM-карту для мобильного. Второй используют как приманку для ПВО.

Смотрите также Врага убило любопытство: ВСУ изобрели оригинальный способ использования дрона – видео

Что известно о дроне "Гербера"

Как утверждают россияне, беспилотники могут образовывать рой и способны выполнять больше задач, чем "Шахед". Например, не только поражать цели, но и служить РЭБом и ложной целью для ПВО. На хвосте "Герберы" заметна буква "Ы", как и у "Герани".

Об ОКБ имени советского летчика Гастелло (который, возможно, и не таранил колонну нацистов подбитым самолетом, как об этом утверждала пропаганда) известно немного. А вот ролик связали с особой экономической зоной "Алабуга" в Татарстане – возможно, именно там собирают "Герберы".

Новый российский дрон "Гербера": смотрите видео пропагандистов

Оригинальное видео распространено российским подразделением "Сталинские соколы", который тесно связан с "Алабугой", где производят "Шахеды". И именно изображение этого иранского дрона, вместе с советским флагом, изображено на шевроне подразделения. А учитывая то, как и из чего собрана уже российская "Гербера", очевидно, именно иранский дрон для работников "Алабуги" остается недосягаемой верхушкой технологий,

– говорится в статье Defense Express.

Аналитики отметили, что ударная версия заслуживает особого внимания. Там для наведения на цель используется телевизионный канал с довольно посредственной камерой.

"Таким образом, наведение на терминальном участке осуществляется оператором вручную, как FPV-дроном. То есть точность зависит от мастерства оператора. И на видео как раз зафиксировано, как оператор промахнулся. И то, что видео с этим дублем было опубликовано, уже прямо говорит, что количество "Гербер" у врага пока ограничено. Но здесь отдельно интересен факт наличия на дроне камеры, в то время как Shahed атакует заложенную в память точку координат", – сказано в материале Defense Express.

Предположительно, дальность полета дрона с боевой частью небольшая и находится в пределах дальности прямой радиосвязи. Без боевой части она может составлять 300 километров.

"То есть задачи разведки, в частности, фиксации работы радиолокационных систем с передачей информации в режиме онлайн, опять же, через украинскую мобильную сеть, для этого БПЛА возможны. Как и использование в роли ложной цели, которая имеет относительно малую стоимость", – подытоживают эксперты.