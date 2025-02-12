Окупанти роблять це для того, щоб забезпечити безпечну логістику на фронтах й захиститися від дронів на оптоволокні. У розмові з 24 Каналом військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп оцінив, чи дійсно такі банальні способи захисту працюють.

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Чи ефективні тунелі з сіток

Відомо, що тунель з антидронових сіток, протяжність якого нібито складає понад 2 кілометри, російські війська зробили між Бахмутом й Часовим Яром. Таким чином ворог намагається убезпечити свою техніку та особовий склад.

Все впирається у те, скільки ресурсів залучено на створення спроб захиститися і що в результаті вдалося, але якщо ця пропорція влаштовує, то я думаю, що це дає певний ефект. Інакше мене б дуже здивувало, що росіяни стараються даремно. Припускаю, навряд чи б вони займалися нісенітницями,

– мовив Шарп.

За його словами, ідея тунелів із сіток насправді достатньо цікава, але є питання, наскільки вона практично приносить користь. Інша річ, що на папері все може виглядати красиво, але завжди треба перевіряти, як це працює на практиці. Адже якщо цей тунель піддається мінометному, або артилерійському обстрілу, то його можна нейтралізувати.

Зверніть увагу! Раніше сітки для захисту від дронів були помічені й в самому Бахмуті. Окупанти натягують їх над дорогами. Зокрема, їх можна побачити в районі заводу "Синіат" й меблевої фабрики.

Росіяни зробили репортаж з одного з місць, де зроблено такий тунель. На знятих пропагандистами кадрах сітки окупанти споруджують власноруч. Цим нібито займаються військові інженери.

До слова, росіяни вперше використали на фронті новий БпЛА "Изделие-54". Його дальність становить близько 200 кілометрів, маса бойової частини – десятки кілограмів.