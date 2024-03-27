Прошло уже 10 лет с тех пор, как “Исламское государство” объявило о создании так называемого халифата на больших пространствах, разодранных войнами, Сирии и Ирака. В марте исполнилось 5 лет с тех пор как курдские и арабские повстанцы, при поддержке США, вытеснили боевиков ИГИЛ из села на востоке Сирии – последнего клочка территории, остававшегося под контролем террористической группировки.

На пике своего могущества боевики ИГИЛ контролировали территорию размером с Великобританию и систематически убивали или порабощали религиозные меньшинства, осуществляли пытки, массовые убийства с отсечением голов "неверным", выкладывали ролики ужасных казней своих пленников, в том числе и граждан западных стран, а также варварским способом уничтожали всемирно известные исторические и культурные памятники. Экстремисты брали на себя ответственность за самые масштабные атаки в Европе, в том числе и за теракт в Париже, в ноябре 2015 года, который унес по меньшей мере 130 жизней.

После полного военного поражения и потери реальных территорий (за что собственно ИГИЛ и можно было бы называть квазигосударственным образованием), организация, некогда стремившаяся создать самопровозглашенный халифат, превратилась в традиционную террористическую группу – подпольную сеть ячеек от Западной Африки до Юго-Восточной Азии. Боевики в разных регионах присягнули на верность ИГИЛ и сформировали местные ответвления. С тех пор они продолжают заниматься партизанскими нападениями, взрывами и целенаправленными массовыми убийствами.

Но ни одна из ячеек ИГИЛ не является такой безжалостной и кровавой, как "Исламское государство Хорасан", или ИГИЛ-К, которая действует на территории Афганистана, Пакистана и вербующая новых членов в странах Центральной Азии. 22 марта 2024 года, вероятно, именно они устроили массовую и показательную казнь россиян в Москве, расстреливая без разбора и не жалея никого на своем пути.

"ИГИЛ-Хорасан" пытается не только взрывать роддома и школы, казнить женщин и детей (как они это делали в Афганистане), но и стремится усилить хаос во всем мире. У них довольно нигилистическое видение и репутация, даже как для мира террористов.

24 Канал в этом материале объясняет, что это за ответвление, почему ее члены атаковали режим Путина, откуда у них такая ненависть к русским, а также будут ли они угрожать в ближайшем будущем Европе и западному миру.

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Что такое "Исламское государство Хорасан", почему воюет с талибами в Афганистане и как распространяет свое влияние

"Исламское государство Хорасан", или ИГИЛ-К, было создано в конце 2014 – начале 2015 годов недовольными бывшими членами "Талибана" (в частности мощного пакистанского крыла), которые ворвались на международную джихадистскую арену уже после того, как талибы свергли прозападное афганское правительство в 2021 году.

Новый центр присягнул на верность главарю ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади и прежде всего сосредоточился на географическом регионе Пакистана и Афганистана.

Справка. Название Хорасан группировки происходит от древнего названия региона, включавшего части Ирана, Туркменистана и Афганистана.



Хорасан – это исторический регион, охватывающий части территорий Ирана, Афганистана и других стран Центральной Азии / Карта The Economist

ИГИЛ-К исповедует суннитский ислам и очень гордится тем, что еще менее снисходительно относится к "неверным" и другим исламским группам, включая последователей шиитского ислама, второй по численности ветви веры после суннизма.

Во время вывода американских войск из страны ИГИЛ-К совершила ужасный по масштабам теракт в международном аэропорту Кабула в августе 2021 года. В результате погибли 13 американских военнослужащих и около 170 гражданских лиц, в том числе дети и женщины, которые пытались убежать от рук исламистов.

С тех пор талибы ведут кровавые войны с ИГИЛ-К в Афганистане – одни террористы уничтожают других. ИГИЛ-Хорасан имеет значительные разногласия с "Талибаном", который они считают отказавшимся от джихада. "Хорасанцы" называют талибов предателями, которые заключили соглашение с Америкой и сотрудничают с ней даже после вывода войск.

Значительные идеологические разногласия и борьба за территориальный контроль оставались главным яблоком раздора с Талибаном в течение всего времени существования ИГИЛ-К. Однако, этот филиал распространил свое влияние преимущественно за счет объединения пакистанских боевых группировок, среди которых:

"Лашкар-е-Джангви аль-Алами", "Джундулла" и "Джамаат-уль-Ахрар" и другие. Значительную часть своей силы и влияния группировка получила благодаря тайной сети экстремистов в Пакистане, которые присягнули на верность ИГИЛ-К.

Около 400 боевиков, связанных с различными группами, аффилированными с "Исламским государством", такими как боевая группа "Ансарулла", базирующаяся в Таджикистане, Исламское движение Восточного Туркестана, "Харкат-и-ислами Узбекистан", активно действуют в долине Хастак района Джурам в этой провинции.

По данным американских контртеррористических служб, пока что службы безопасности "Талибана" не позволили ИГИЛ-К захватить территорию или завербовать большое количество своих бывших бойцов. Но в последние годы масштабы атак ИГИЛ-К выросли, рядом с трансграничными ударами по Пакистану (колыбелью талибов) и растущим количеством планирования терактов в Европе.

Большинство из этих европейских попыток было сорвано, что дало повод западным разведкам утверждать, что группировка, вероятно, достигла предела своих возможностей. Но это не так.

С июля 2022 года талибы приказали проводить регулярные рейды на ИГИЛ-К. Вероятно, это подтолкнуло террористов к поискам безопасных мест за пределами Афганистана. В частности, в 2022 году группировка заявила, что обстреляла ракетами военные объекты в Таджикистане и Узбекистане.

Стратегия вербовки ИГИЛ-К изменились. Около 4 000 боевиков из Центральной Азии присоединились к "Исламскому государству". После свержения халифата многие из них вернулись домой. "Хорасанцы" пытаются завербовать их.

Медиа террористов используют, в частности, не только арабский, но и языки региона – от персидского до узбекского.

Важно! ИГИЛ-К имеет значительный таджикский контингент в своих рядах. Организация сосредоточила свою информационно-пропагандистскую стратегию именно на этом центральноазиатском государстве по многим причинам. "Хорасанцы" часто критикуют диктатора Таджикистана Эмомали Рахмона (называя коммунистом), пылкого союзника Владимира Путина, за то, что тот "запрещает внешние проявления исламской веры". В 2022 году ИГИЛ-К запустил таджикоязычные сети в телеграме, с помощью которых продвигает свое намерение свергнуть Рахмона.



Отметим, что большинство обвиняемых Россией в теракте составили именно таджики.

Согласно отчету Центра Суфана за 2017 год, изучающего насильственный экстремизм, из бывших советских республик к "Исламскому государству" присоединилось больше иностранных боевиков, чем из любого другого региона. В 2015 году боевики в российских областях и республиках присягнули на верность группировке и сформировали так называемую провинцию "ИГИЛ-Кавказ".



Боевики "Исламского государства" / Фото из соцсетей террористов

Почему Россия и Иран являются врагами для ИГИЛ и за что Путину объявили джихад

Россия уже давно является врагом широкого исламистского движения, еще начиная с антисоветской борьбы в 1980-х годах.

Жестокое правление России над регионом Северного Кавказа, где большинство населения составляют мусульмане, включая чеченцев, которые вели две войны против России в 1990-х и 2000-х годах, поддержка Кремлем диктатора Сирии Башара Асада подтолкнули исламистские воинственные нарративы против России и лично Путина.

Поддержка чеченцев против России была "главным делом джихадистов".

В последующие годы многие джихадисты с Кавказа и Центральной Азии отправились в Афганистан и Пакистан, где смешались с тем, что сейчас называется ИГИЛ-К, придав группировке антироссийских взглядов с самого начала.

Джихад России и лично Путину объявлялся неоднократно . Несколько десятков организаций выступали с угрозами с самого начала появления "Исламского государства". В 2015 году в ИГИЛ официально объявили священную войну России и США и обратились к мусульманам всего мира с призывом присоединиться к джихаду против россиян и американцев.

. Несколько десятков организаций выступали с угрозами с самого начала появления "Исламского государства". В 2015 году и обратились к мусульманам всего мира с призывом присоединиться к джихаду против россиян и американцев. Во время длительной военной интервенции России в Сирии Путин неоднократно осуждал "Исламское государство" как врага и провозгласил "победу" над группировкой в 2017 году. Основная организация группировки в Ираке и Сирии уже давно рассматривает Россию, как главного противника также из-за значительной военной поддержки сирийского режима со стороны России.

"ИГИЛ-К была зациклена на России в течение последних двух лет, часто критикуя Путина в своей пропаганде. Они обвиняют Кремль в том, что на его руках кровь мусульман, указывая на зверства россиян в Афганистане, Чечне и Сирии", – отметил Колин Кларк, аналитик по вопросам борьбы с терроризмом в Soufan Group.

Что интересно, нападение на "Крокус Сити Холл" в Москве стало третьей атакой на концертную площадку, который ИГИЛ осуществила за последнее десятилетие, после нападения на театр "Батаклан" в Париже в ноябре 2015 года и взрыва террориста-смертника на концерте Арианы Гранде на "Манчестер Арене" в мае 2017 года в Англии.



После того, как ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Москве, террористы пригрозили новыми атаками, поэтому расслабляться российским спецслужбам, которых пошили в дураки 22 марта, не стоит.

Сеть ИГИЛ-К, в частности, уже долгое время информационно "жестко атакует Москву", изображая Россию как врага мусульман и предполагая, что она ослаблена войной в Украине. Как бы Путин и его приспешники не выворачивались в попытках привязать Украину к теракту, очевидно, что это типичный почерк ИГИЛ. И будет еще, в этом нет никаких сомнений...

"Исламское государство" совершало и другие крупные атаки на российские интересы за рубежом:

В 2015 году над Синайским полуостровом в Египте взорвался российский самолет, перевозивший 224 человека, погибли все, кто находился на борту. Местная ячейка "Исламского государства" взяла на себя ответственность за нападение.

Что интересно, совсем недавно ФСБ России заявила, что предотвратила нападение ИГИЛ-К на московскую синагогу.

Кроме ненависти к России, ИГИЛ-К жестоко атакует и иранский режим аятолл – ярого союзника режима Путина, поставляющего ему оружие, которое убивает украинцев. Кроме того, шиитский Иран и его прокси олицетворяют собой врага для преимущественно суннитских фундаменталистов "Исламского государства" (которое является носителем салафитского джихадизма).

В январе 2024 года "Исламское государство Хорасан" осуществило двойной взрыв в Иране, в результате которого десятки людей погибли и сотни получили ранения во время панихиды по бывшему высокопоставленному генералу Ирана Касему Сулеймани, который стал мишенью удара американского беспилотника 4 года назад. Это был самый масштабный теракт в постреволюционной истории Ирана.

Обратите внимание! Теракты в России и Иране продемонстрировали определенную изощренность, как говорят представители контртеррористических служб, что свидетельствует о более высоком уровне планирования и способности использовать местные экстремистские сети.



Не будем забывать, что часть членов ИГИЛ-К имеет центральноазиатские корни, а в России живет и работает огромный контингент выходцев из Центральной Азии, больше всего именно из Таджикистана. Многие из этих "остарбайтеров" могли радикализироваться и выполнять логистические функции, накапливая оружие.

Российские и иранские власти, очевидно, не восприняли достаточно серьезно публичные и подробные частные американские предупреждения о подготовке терактов ИГИЛ-К, или же отвлеклись на другие проблемы безопасности.

Угроза для Запада и украинцев в Европе

Не стоит себя утешать иллюзиями, что ИГИЛ сосредоточится только на россиянах. Для террористов уничтожение иноверцев и даже неправильных (по их мнению) мусульман является высшей целью в жизни. В своих недавних роликах главари террористов пригрозили не только России, но и другим странам Запада, в том числе и Европы, где их сеть все еще имеет мощные ячейки.

Специалисты по борьбе с терроризмом выразили обеспокоенность, что атаки в Москве и Иране могут поощрить ИГИЛ-К удвоить свои усилия по нанесению ударов по Европе, в частности во Франции, Бельгии, Великобритании и других странах, которые время от времени подвергались нападениям в течение последнего десятилетия.

Прошлогодняя утечка данных американской разведки через платформу обмена сообщениями Discord показала, что Афганистан, в частности, стал важным плацдармом для запланированных "Исламским государством" атак по всей Европе и Азии.



Боевики ИГИЛ-К / Фото NOORULLAH SHIRZADA / AFP

В июле прошлого года Германия и Нидерланды скоординировали аресты 7 граждан Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, связанных с сетью ИГИЛ-К, которых подозревали в подготовке терактов в ФРГ.

Трое мужчин были арестованы в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия из-за вероятных планов нападения на Кельнский собор в новогоднюю ночь 2023 года. Эти рейды были связаны с тремя другими арестами в Австрии и одним в Германии 24 декабря. Сообщается, что эти четыре человека действовали при поддержке ИГИЛ-К.

В январе этого года неизвестные в масках напали на римско-католическую церковь в Стамбуле, убив одного человека. Вскоре после этого Исламское государство через свое официальное информационное агентство Amaq взяло на себя ответственность. Турецкие правоохранители задержали 47 человек, большинство из которых – граждане Центральной Азии.

С тех пор турецкие силы безопасности начали массовые контр-операции против подозреваемых в причастности к ИГИЛ в Турции, Сирии и Ираке. Несколько европейских расследований проливают свет на глобальный и взаимосвязанный характер финансов ИГИЛ. Именно Турция определена как логистический центр для операций ИГИЛ-К в Европе.

Высокопоставленный представитель западной разведки определил три основных фактора, которые могут вдохновлять боевиков ИГИЛ-К к нападениям:

существование неактивных ячеек в Европе,

картина войны в Газе,

поддержка русскоязычных лиц из Центральной Азии, проживающих в Европе.

До сих пор "ИГИЛ-Хорасан" полагалась преимущественно на неопытных оперативников в Европе, пытаясь продвинуть атаки от своего имени. Но есть тревожные признаки того, что ИГИЛ-К учится на своих ошибках.

Одно из главных событий этого лета заставляет многих контртеррористических спецслужбистов быть начеку. В Европе сейчас существует небезосновательное волнение относительно проведения Олимпийских игр в Париже.

Учитывая огромное количество украинцев, которые спасаются от войны и нашли убежище в европейских странах, наши граждане, как и граждане других стран могут невольно стать мишенью террористов во время массовых мероприятий и других событий. Но готова ли Европа к такому уровню угрозы? Надеемся, что да.